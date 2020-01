Zwei Torwarttore helfen dem TV Gladbeck zum Auswärtspunkt

Eine Woche nach dem Überraschungserfolg gegen Erkenschwick hat der TV Gladbeck in der Handball-Bezirksliga das nächste Topteam geärgert: Beim HTV Recklinghausen holte das Team von Tobias Thiel seinen zweiten Auswärtspunkt der Saison – und der Plan des Trainers ging komplett auf.

Gladbeck deckte offensiv, um die körperlich zwar stärkeren, aber älteren und weniger lauffreudigen Gegner in Bewegung zu bringen. Recklinghausen konterte das mit dem regelmäßigen Einsatz des siebten Feldspielers. „Dadurch wurden wir natürlich in die Defensive gezwungen – aber wir haben das erwartet und waren drauf vorbereitet“, so Thiel.

Vorne fehlen dem TV die Mittel, aber die Deckung hält stand

Die Deckung des TV hielt, so dass nach 21 Minuten ein 9:6 aus Gladbecker Sicht auf der Anzeigetafel stand. Daraus wurde aber ein 9:10 und zur Pause ein 11:12-Rückstand.

„Wir haben gut gedeckt. Aber im Angriff haben wir uns schwergetan, Lösungen zu finden, wenn der Gegner erstmals stand.“ So ging der TV zwar wieder in Führung, elf Minuten vor Schluss sogar 25:23.

Bystron trifft zweimal, Gladbeck liegt lange in Führung

Absetzen konnten sich die Gladbecker aber nicht, obwohl TV-Torwart Jan Bystron sogar zweimal ins leere HTV-Tor traf. In der hektischen Schlussphase drohte eine Niederlage, ein verwandelter Siebenmeter von Benjamin Schrief sorgte in der letzten Minute aber für den 28:28-Endstand.

„Damit haben wir gegen die vier besten Mannschaften der Tabelle 4:4 Punkte“, rechnete Thiel nach dem letzten Hinrundenspiel vor. „Damit können wir zufrieden sein. Ich glaube aber auch, dass wir verdienter Sieger gewesen wären.“

>> SO HABEN SIE GESPIELT:

TV: Bystron (2) - Lelgemann (2/2), Wissing (5), Junger (2), Bergmann (1), Kraus (2), Hirschfelder, Ahmann (3), Klaesener, Barz (2), Luggenhölscher (2), Lechert (1), Schrief (5/2), Modrow.