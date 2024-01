„Westfälische“: So erfolgreich war der TV Gladbeck noch nie

Dortmund Der TV Gladbeck räumt bei den Westfalenmeisterschaften jede Menge Edelmetall ab. Diese beiden VG-Talente starten nun für Deutschland.

Der kurze Trip nach Dortmund hat sich für die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TV Gladbeck gelohnt. Bei den Westfalenmeisterschaften in der Helmut-Körnig-Halle räumten die Blau-Weißen nämlich sage und schreibe elf Titel ab - laut Heiner Preute so viele wie noch nie. „Ich kann mich nur erinnern, dass wir früher mal fünf- oder sechsmal Gold geholt haben“, so der Abteilungsleiter und Trainer der Blau-Weißen.

Zwei junge Nachwuchsathletinnen des TVG, Matilda Seibert (1. über 60 m Hürden in 9,23 Sek; 1. über 300 m in 41,39 Sek.) und Charlotte Jatzkowski (1. im Weitsprung mit 5,42 m; 2. im Hochsprung mit 1,61 m), erhielten nach den „Westfälischen“ für ihre starken Leistungen in den Altersklassen U15 beziehungsweise U18 noch jeweils eine besondere Belohnung. Die Talente wurden nämlich zu dem Jugend-Länderkampf eingeladen, der im März im belgischen Gent ausgetragen wird. „So ein internationaler Einsatz“, sagt Preute, „ist natürlich eine schöne Motivation.“

Nachzufragen bei Pia Meßing. Die international erfolgreiche Athletin, die in der Woche zuvor infolge einer Magenverstimmung nicht an den Deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften teilnehmen konnte, präsentierte sich in Dortmund schon wieder in Top-Form. Sie sicherte sich bei den Frauen erste Plätze über 60 m Hürden (8,56 Sek.) und im Kugelstoßen (11,75 m, persönliche Bestleistung) sowie in der U20 im Hochsprung (1,61 m) und mit der Sprintstaffel, zu der noch Lilly Preute, Mirjam Janocha und Eva Schneider gehörten (1:43,66 Min.).

Pia Meßing liefert die wertvollste Leistung des TV Gladbeck ab

Pia Meßing war es auch, die die wertvollste Leistung des TV in Dortmund abliefert. Ihre Siegeszeit über 60 m Hürden bedeuten nämlich den ersten Platz in der deutschen Jahresbestenliste der U20. Hinter der Topathletin des TV Gladbeck folgen auf den Plätzen zwei und drei Helene Hoffmann (Dresdner SC, 8,58 Sek.) und Emma Kaul (USC Mainz, 8,63 Sek.).

Hochzufrieden nach den „Westfälischen“ in der Halle: Heiner Preute, Leiter und Trainer der Leichtathletikabteilung im TV Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ebenfalls bemerkenswert: Das Finale über 60 m Hürden der U20 verwandelten die TVer in eine Art Vereinsmeisterschaft. Den Titel gewann der Gladbecker Fynn Bietenbeck (8,41 Sek.), sein Teamkamerad Marcel Reiff (8,82 Sek.) belegte den zweiten Rang und Till Morawietz (9,06 Sek.) landete auf dem sechsten Platz. Bis zur letzten Hürde war Morawietz noch Zweiter. „Er wollte“, so Heiner Preute, „zu Fynn aufschließen und hat dann etwas übersteuert.“

Apropos Till Morawietz: Das Talent des TVG landete bei der Hallen-Mehrkampf-DM in Frankfurt in der U20 mit 5090 Punkten auf dem vierten Platz. „Herausragend“, kommentierte Preute.

Till Morawietz belegte bei der Mehrkampf-DM in der Halle den vierten Platz

Morawietz startete vielversprechend in den ersten Tag, in 6,93 Sek. über 60 m knackte er nämlich die DM-Norm. Es folgten 6,60 m im Weitsprung, 12,49 m im Kugelstoßen (pers. Bestleistung ) und 1,86 m im Hochsprung. So ging es am zweiten Tag weiter, über 60 m Hürden erreichte Morawietz in 8,54 Sek. (pers. Bestleistung) das Ziel. Im Stabhochsprung meisterte er 4,20 m (pers. Bestleistung) und im abschließenden 1000 m Lauf (3:04,14 Min.) sicherte er sich Rang vier in der Endabrechnung.

Die Top-Ergebnisse des TV Gladbeck bei der Westfalenmeisterschaft im Überblick: Frauen - 60 m Hürden 1. Pia Meßing 8,56 Sek.; Weitsprung 2. Pia Meßing 6,10 m; Kugelstoßen 1. Pia Meßing 11,75 m; weibl. U20 - 400 m 1. Mirjam Janocha 60,15 Sek.; 60 m Hürden 2. Lilly Preute 9,11 Sek.; 4x200 m 1. TV Gladbeck (Meßing, Preute, Janocha, Schneider) 1:43,66 Min.; Hochsprung 1. Pia Meßing 1,61 m; männl. U20 - 400 m 2. Fynn Bietenbeck 50,54 Sek.; 60 m Hürden 1. Fynn Bietenbeck 8,41 Sek., 2. Marcel Reiff 8,82 Sek., 6. Till Morawietz 9,06 Sek.; 4 x 200 m 1. TV Gladbeck (Morawietz, Bietenbeck, Reiff, Jahndorf) 1:32,37 Min; weibl. U18 - Hochsprung 2. Charlotte Jatzkowski 1,61 m; Weitsprung 1. Charlotte Jatzkowski 5,42 m; weibl. U15 - 300 m 1. Matilda Seibert 41,39 Sek; 60 m Hürden 1. Matilda Seibert 9,23 Sek.; W15 - Kugelstoßen 3. Lynn Kodat 10,11 m

