Werfertag des VfL Gladbeck: Emily Klein siegt im Speerwurf

Am vergangenen Sonntag fand im Gladbecker Stadion der traditionelle Werfertag des VfL Gladbeck statt. Insgesamt nahmen über 90 Athleten aus 45 Vereinen aus ganz Nordrhein-Westfalen teil.

Auch Athleten des VfL konnten sich in die Siegerlisten eintragen. In der Altersklasse männliche Jugend U18 siegte Alexander Jungnitsch mit einer Weite von 39,39m im Diskuswurf. Zwei Silbermedaillen gab es für ihn im Kugelstoßen mit einer Weite von 11,97 m und im Speerwurf mit einer Weite von 40,53m.

VfL Gladbecks Marvin Bright siegt im Kugelstoßen

Marvin Bright siegte im Kugelstoßen der AK M13 mit 7,73m und im Diskuswurf mit 18,21 m. Im Speerwurf wurde er Zweiter mit einer Weite von 22,07m.

Marvin Bright vom VfL Gladbeck überzeugte im Kugelstoßen. Foto: VfL Gladbeck

Siegerin im Speerwurf der Altersklasse weibliche Jugend U20 wurde Emily Klein vom VfL Gladbeck mit 35,82m. Im Kugelstoßen der gleichen Altersklasse wurde sie Zweite mit 9,47m, ebenso im Diskuswurf mit 24,31m. Siegerin im Diskuswurf wurde Giulia Postel mit 25,29m.

Zwei zweite Plätze gab es für Meret Menzel in der Altersklasse weibliche Jugend U18. Im Diskuswurf erreichte sie eine neue Bestweite mit 30,31m und im Kugelstoßen kam sie mit einer Weite von 9,87m auf Platz 2. Die jüngste Teilnehmerin des VfL war Lucienne Tibulsky in der Altersklasse W12. Sie siegte im Kugelstoßen mit einer Weite von 6,79m. In ihrem ersten Speerwurf-Wettkampf kam sie auf eine Weite von 16,88m, mit der sie Zweite wurde.

