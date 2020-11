Das Bobteam Mariama Jamanka (BRC Thüringen)/Annika Drazek (TV Gladbeck) steuert in der Weltcup-Qualifikation weiter auf Kurs. Nach zwei von vier Läufen des zweiten Selektionsrennens auf der WM-Bahn im sächsischen Altenberg belegt das Duo den geteilten ersten Platz. Das erste Selektionsrennen in Winterberg hatten Jamanka/Drazek gewonnen.

Drei Teams liegen in Altenberg gleichauf auf dem ersten Platz

Heiner Preute, Leiter und Trainer der Abteilung Kufe im TV Gladbeck, hatte vor 14 Tagen hochdramatische Selektionsrennen prognostiziert: „Das wird extrem spannend, die Teams von Mariama Jamanka, Kim Kalicki, Stephanie Schneider und Laura Nolte sind in etwa gleich stark.“

Ein Bild aus dem Trainingslager im September: Es zeigt Osteopath Torsten Buch, Bob-Anschieberin Annika Drazek und Trainer Heiner Preute vom TV Gladbeck in Kienbaum Foto: TV Gladbeck

Recht hat er. In Winterberg ging es bereits knapp zu, gestern in Altenberg in den ersten beiden Läufen noch sehr viel knapper. Für Jamanka/Drazek, Kim Kalicki (Eintracht Wiesbaden)/Ann-Christin Strack (Bob-Club Stuttgart) und Laura Nolte (BSC Winterberg)/Deborah Levi (SC Potsdam) stand nämlich, unglaublich, aber wahr, jeweils eine Zeit von 1:53,40 Minuten zu Buche. „Das ist der absolute Hammer“, so Preute.

Jamanka/Drazek erobern in Altenberg im zweiten Lauf die Führung

Jamanka/Drazek überzeugten im zweiten Lauf mit der Tagesbestzeit. „Schon der erste Lauf war okay“, urteilte Preute, „allerdings hat Mariama ihn nicht so sauber getroffen.“ Konsequenz: Das Team lag auf dem dritten Rang. Im zweiten Lauf jedoch lief es besser für das Team der Olympiasiegerin von 2018, das sich sogar ganz nach vorne arbeitete. Einen Kritikpunkt fand der Gladbecker Trainer aber auch: „Mit der Startzeit im zweiten Lauf war ich nicht ganz zufrieden.“

Mit der Vorstellung von Lena Böhmer , zweite Gladbeckerin in Altenberg, war Preute zufrieden, zumal die Newcomerin mit etwas Trainingsrückstand im Bob von Anna Köhler (BSC Winterberg) an den Start gehen musste. „Lena“, so der Gladbecker, „soll Erfahrung sammeln, sich zeigen.“ Nach den ersten beiden Läufen belegen Köhler/Böhmer Platz fünf - und liegen noch in Schlagweite zu den auf Rang vier notierten Stephanie Schneider (Sachsen Oberbärenburg)/Leonie Fiebig (BSC Winterberg).

Die Deutschen Meisterschaften werden am Königssee ausgetragen

Am heutigen Samstag werden in Altenberg die beiden abschließenden Läufe des zweiten Selektionsrennens ausgetragen. Anschließend geht es weiter an den Königssee, wo die Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden.

