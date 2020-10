Nichts war es mit dem zweiten Saisonsieg. Das Nachholspiel von Wacker Gladbeck am Montagabend gegen die zweite Mannschaft von SuS Beckhausen ging klar und deutlich mit 1:5 verloren. Trainer Dennis Wroblewski, welcher am Montagabend selbst verhindert und nicht anwesend war, erklärte hinterher: „Ich denke das Ergebnis sagt alles aus. Wir hatten, so wie ich gehört habe, nicht viele Möglichkeiten.“

Bis zur 30. Spielminute hielten die Butendorfer noch mit. Doch dann fiel das Konstrukt innerhalb von nur fünf Minuten zusammen, Beckhausen schaltete einen Gang höher und führte in der 35. Minute mit 3:0. Der nahezu direkte Anschlusstreffer drei Zeigerumdrehungen später von Florian Bärwolf brachte jedoch nichts.

Wacker Gladbeck steckt im Tabellenkeller fest

In der zweiten Halbzeit stellten die Gäste aus Gelsenkirchen das Ergebnis auf 5:1. Damit tritt Wacker im Kampf um den Klassenerhalt (Wroblewski: „Das ist das Saisonziel“) weiter auf der Stelle, konnte aus den ersten sechs Spielen nur drei Punkte holen und steht auf dem vierzehnten Tabellenplatz.

Dennoch: Mit Teutonia Schalke II und der zweiten Mannschaft der Sportfreunde Haferkamp sind zwei Teams in der Tabelle noch schlechter positioniert.

Wacker Gladbeck – SuS 05 Beckhausen II 1:5 (1:3)

Tore: 0:1 (29.), 0:2 (30.), 0:3 (35.), 1:3 Bärwolf (38.), 1:4 (60.), 1:5 (64.)

Wacker: Werner, Wehner, Schwartmann, Bärwolf, Arslan, Waschewski, Jungen, Türkel, Kzonsek, Alif, Bohr

