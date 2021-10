Wacker Gladbeck bricht in der zweiten Hälfte auseinander

Dennis Wroblewski sah immerhin eine erste Hälfte, in der Wacker Gladbeck in der Fußball Kreisliga B kämpferisch gut war.

Gelsenkirchen. Weiterhin steht Wacker Gladbeck mit null Punkten in der Kreisliga B da. Gegen den SV Horst-Emscher 08 III ging in Hälfte zwei alles schief.

Sechs Spiele, null Punkte, drei geschossene Tore, 41 kassierte Tore. Das ist die Bilanz von Wacker Gladbeck in der bislang noch jungen Saison. Zu beschönigen gibt es dabei nichts. Auch an der 0:10-Niederlage vergangenen Sonntag beim SV Horst 08 III nicht. Auch wenn Dennis Wroblewski eine kämpferisch gute erste Halbzeit sah.

Die Horster haben auch bislang noch keinen Zähler abgegeben. Die Wahrheit ist aber: 41 Gegentore in sechs Spielen sind zu viele.

Wacker Gladbeck bricht am Ende ein

„Gegen Horst haben wir in der ersten Hälfte gut mitgespielt, beziehungsweise gut verteidigt“, so Wroblewski. So stand es auch durch zwei späte Tore (37./44.) zur Pause nur 0:2 aus Sicht der Butendorfer.

Nach einem Doppelschlag in der 54. und 56. Minute war die Messe dann aber gelesen. „Dann sind wir eingebrochen. Durch die dünne Personaldecke konnten wir nichts von draußen nachlegen und sind dann nur noch hinterhergerannt“, so der Trainer. So fielen bis zum Schlusspfiff sechs weitere Tore und die zweistellige Niederlage war perfekt. Am Sonntag geht es für die Butendorfer im Heimspiel gegen Preußen Sutum II weiter.

SV Horst 08 III – Wacker Gladbeck 10:0 (2:0). Tore: 1:0 (37.), 2:0 (44.), 3:0 (54.), 4:0 (56.), 5:0 (61.), 6:0 (73.), 7:0 (77.), 8:0 (83.), 9:0 (84.), 10:0 (90.)

