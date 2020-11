Gladbeck. Der Vorstand von Wacker Gladbeck hat einen Brief an die Mitglieder geschrieben. Darin bedankt er sich bei ihnen für Solidarität in Corona-Zeiten.

Die Corona-Pandemie und der zweite Lockdown treffen den Amateursport hart. Der Trainings- und Spielbetrieb ruht sein Anfang November erneut fast komplett, auch andere Veranstaltungen mussten und müssen von den Klubs abgesagt werden. In dieser schwierigen Zeit hat der Haupt- und Jugendvorstand von Wacker Gladbeck in den sozialen Medien einen Brief an die Mitglieder veröffentlicht, um sich bei ihnen für Verständnis und Unterstützung zu bedanken.

Wacker Gladbeck erfährt von seinen Mitgliedern große Solidarität

Wacker Gladbeck hat seit der Saison 2020/2021 auch wieder eine A-Jugend im Spielbetrieb. Das Bild zeigt eine Trainingsszene aus der Zeit vor dem zweiten Sport-Lockdown. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die Butendorfer um ihren Vorsitzenden Alexander Jagielski schreiben: „Wir freuen uns, dass wir in der ganzen Zeit sehr wenige Abmeldungen erhalten haben. Auch die Mitgliedsbeiträge wurden während des gesamten Jahres bezahlt. Wir wissen, dass das in dieser Situation, in der wir wochenlang keine Leistung anbieten können, nicht selbstverständlich ist.“ Dies werde dem Klub durch die Krise helfen.

Ausdrücklich betonen die Wacker-Verantwortlichen: „Uns sind die Entscheidungen, die wir in diesem Jahr treffen mussten, auch äußerst schwer gefallen. Aber bei jeder Entscheidung stand der Gesundheitsschutz unserer Mitglieder an oberster Stelle.“ Sie alle hoffen nun, „dass der Trainings- und Spielbetrieb bald wieder wie gewohnt möglich ist“.

Wacker Gladbeck hofft, Feier zum 100-jährigen Bestehen nachholen zu können

2020 sei ein „spezielles Jahr“ gewesen, so der Haupt- und Jugendvorstand von Wacker. „Viele werden sicherlich mit Kurzarbeit zu kämpfen oder sogar den Job verloren haben. Zusätzlich haben die geschlossenen Schulen und Kitas viel Flexibilität von euch abverlangt. Und auch wir als Sportverein konnten unseren Mitgliedern, speziell den Kindern, phasenweise keinen Ausgleich mehr zum eh eingeschränkten Alltag bieten. Dennoch hatten fast alle von euch dafür Verständnis. Auch als wir bei den rasant steigenden Coronazahlen in den Gladbecker Schulen das Jugendtraining ohne einen flächendeckenden Lockdown für ein paar Wochen ausgesetzt haben.“

Wacker Gladbeck hatte in diesem Jahr eigentlich groß seinen 100. Geburtstag feiern wollen. Die Stadthalle war gebucht für eine große Sause, etliche andere Aktionen waren geplant. Dann jedoch kam das Coronavirus schließlich auch nach Gladbeck. Dazu heißt es in dem Schreiben an die Mitglieder: „Wir hoffen, dass wir zumindest unsere Jubiläumsfeier am 10.04.2021 nachholen können.“

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier