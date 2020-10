Volleyball: TV Gladbecks Teams mischen fast überall oben mit

Die ersten Damen des TV Gladbeck mussten in der Volleyball-Regionalliga am Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Besser machte es die Zweitvertretung in der Verbandsliga. Das Spiel beim TV Osterfeld konnte das Team von Trainer Carsten Knoth mit 3:1 (20:25, 25:21, 25:19, 25:17) für sich entscheiden.

„Es war im Vergleich zum letzten Spiel gegen Geldern eine Leistungssteigerung, vor allem im Sicherungs- und Abwehrbereich. Die Mädels haben stark gespielt und häufig mit zehn geführt“, lobte Knoth nach der Partie.

Der Coach hätte gerne noch einen höheren Sieg gesehen, auch der Verlust des ersten Satzes sei „unnötig“ gewesen. Allerdings: „Man sollte nicht vergessen, das drei Spielerinnen aktuell in Quarantäne sind. Und vergangene Saison haben wir gegen Osterfeld noch verloren“, so Knoth. Die Gladbeckerinnen liegen nun auf dem zweiten Tabellenrang, punktgleich mit dem TV Jahn Königshardt.

TV Gladbecks Bezirksliga-Teams ebenfalls erfolgreich

Die dritte Mannschaft des TV sicherte sich in der Bezirksliga ganz knapp einen 3:2-Sieg (20:25, 25:8, 25:19, 11:25, 15:10) über den ATV Haltern II. Nach dem verschlafenen ersten Satz, drehten die Gladbeckerinnen im zweiten Satz deutlich auf. Im dritten hatten sie dann aber wieder Mühe und im vierten misslang das Vorhaben, einen Tiebreak zu vermeiden durch viele eigene Fehler, die die Halternerinnen stark machten. Also musste die Entscheidung doch im Tiebreak her. In diesem mobilisierten die Gladbeckerinnen alle Kraftreserven und brachten den Satz nach Hause.

Kurz davor spielte die vierte Mannschaft in der Bezirksliga gegen den TuS Herten III und siegte ohne Mühe mit 3;0 (25:15, 25:16, 25:9). Die Gladbecker Nachwuchstalente, zurzeit der ungeschlagene Tabellenführer, hatten keine Probleme mit dem gegnerischen Spiel. Sie zogen ihr Ding durch und fertigten das Hertener Team ab. Ein Sonderlob bekam die zweite Zuspielerinnen Annica Juditzki vom Trainer Ion Vasi.

Weibliche U20 mit gemischten Gefühlen

Die weibliche U20 II, hier Romy Wormland, von links, Emelie Funkemeyer und Thea Stuke musste sich geschlagen geben. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die weibliche U20 1 war in der Oberliga im Einsatz und holte sich gegen den TuS Herten (2:0 - 25:2, 25:5) und die SG SV Werth/TuB Bocholt (2:0 - 25:20, 25:21) zwei ungefährdete Erfolge. „Gegen Herten war es ein reines Aufschlagspiel. Werth/Bocholt war überraschend stark. Wir sind nach dem ersten Spiel wohl etwas zu locker reingegangen“, sagte Trainer Knoth. Der TV Gladbeck liegt somit nach drei Siegen in drei Spielen auf Rang eins. Knoth: „Das ist ein schönes Zwischenfazit aber das ist auch unser Ziel Wir wollen ungeschlagen Tabellenerster werden. Das waren wir in der vergangenen Saison auch. Diesmal ist aber der SV Burlo dabei. Der ist so etwas wie die inoffizielle zweite Mannschaft von Borken.“

Der TV Gladbeck II unterlag in der U20-Oberliga hingegen dem ATV Haltern (0:2 - 13:25, 11:25) und der DJK Datteln (0:2 - 25:10, 25:11).

TV Gladbecks U16 macht kurzen Prozess

In der U16 hat die das Jugend-NRW-Liga-Team, das bei den Damen zugleich die vierte Mannschaft ist, in Olpe gegen den PTSV Aachen und den VC SFG Olpe gespielt. Zuerst stellten die Gladbeckerinnen das Schiedsgericht für ihre beiden Gegner. Gegen Aachen sollten die Mädels gegen den zu erwartenden schwächeren Gegner wach auftreten und ihr eigenes Spiel voll durchziehen. Das gelang. Zu Beginn legte Aachen vor, aber die Gladbeckerinnen nahmen Fahrt auf. Durch hart geschlagene, platzierte Aufschläge ging man schnell in Führung. Die Zuspielerin, Julia Vasi, spielte fast fehlerfrei zu und setzte immer wieder alle Angreiferinnen in Szene.

Die Talente aus Gladbeck ließen aber nichts anbrennen und beendeten den 1. Satz nach einem Aufschlag-Ass mit 25:16. Der zweite Satz begann mit einer Aufschlagserie durch die Zuspielerin. Den Aachener flogen die Bälle um die Ohren. Keine Gegenwehr auf Aachener Seite. Die Mädels konnten den präzisen, harten Angriffsschlägen nicht entgegensetzten. Nach einem kurzen Durchhänger drehten die Gladbeckerinnen wieder auf und holten sich auch den zweiten Durchgang mit 25:8.

Auch die VC SFG Olpe bleibt ohne Chance

Im 3. Spiel traf man auf den Ausrichter VC SFG Olpe. Nach dem überlegenen Sieg starteten die Gladbeckerinnen etwas holprig. Aber nach kurzer Zeit konnten sie wieder ihr Können unter Beweis stellen. Olpe hat nur wenig entgegenzusetzen. Der 1. Satz endete erwartungsgemäß 25:11. Im 2. Seite spielte man siegessicher auf. Nach wenigen Punkten machten die Gladbeckerinnen den Gegner stark, in dem man Annahmefehler und viele Angriffe ins Netz oder ins Aus schlug. Trainer Vasi nahm eine Auszeit und beruhigte die Spielerinnen. Tief Durchatmen und wieder ins Spiel finden, war seine Anweisung. Das setzten die Mädels um und zogen davon. Gute Aufschläge und platzierte Angriffe brachten die Punkte bis zum Endstand 25:15.

Mehr Nachrichten aus dem Gladbecker Sport gibt es hier.