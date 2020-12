Werden Sie den Handball und den VfL Gladbeck nicht vermissen? Diese Frage hat die WAZ vor eineinhalb Jahren Marcel Giesbert gestellt, der gerade seine Karriere beendet hatte. Die (nicht ganz ernst gemeinte) Antwort des Ex-Profis lautete: „Vor allem die Vorbereitungszeit werde ich vermissen, ganz besonders die Einheiten im Stadion mit Heiner Preute .“ Eben dieser bei den Rot-Weißen beliebte wie gefürchtete Fitmacher Heiner Preute war nun zu Gast beim „Strategietreffen“.

Preute spricht beim VfL Gladbeck über seine Arbeit als Bob- und Leichtathletiktrainer

Heiner Preute vom TV Gladbeck ist der mit Abstand erfolgreichste Trainer Gladbecks. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

In der vierten, 78 Minuten langen Folge der Podcastreihe der VfL-Handballer wird Preute, Spitzname „Quälix“ , von den Interviewern Tim Deffte (Abteilungsleiter) und Thorben Mollenhauer (Co-Trainer der ersten Männermannschaft und, das sei hinzugefügt, ebenfalls ein Preute-“Fan“) auch befragt zu seinem eigentlichen Job. Der Mann ist ja Leiter und Trainer der Abteilungen Leichtathletik und Kufe im TV Gladbeck. Und erfolgreich wie kein anderer Coach in Gladbeck.

Nur zur Erinnerung: Bobanschieberin Annika Drazek , ein Preute-Schützling, gewann mit den Pilotinnen Anja Schneiderheinze bzw. Mariama Jamanka anno 2016 bzw. 2019 jeweils den Weltmeistertitel . Außerdem schaffte es die Rentforterin als erste Gladbeckerin zu Olympischen Winterspielen. 2018 war das in Pyeongchang. Und im vergangenen Winter stand bei der Bob-WM in Altenberg/Sachsen schon wieder eine TVerin auf dem Treppchen: Kira Lipperheide holte mit Pilotin Kim Kalicki völlig überraschend die Silbermedaille .

Zum Handball kam Heiner Preute über Michael Hegemann

Zum Handball kam Preute anno 1998/1999 über Michael Hegemann , der damals in der Zweiten Liga für die SG Solingen aktiv war. „Higgins“, so der Trainer über den ehemaligen VfLer und späteren Weltmeister, „war ein ungehobelter Klotz, was Leichtathletik angeht.“ Weil das Training fruchtete, lud Bob Hanning , damals Trainer in Solingen, ein. Etwa zur gleichen Zeit machte Preute auch die VfL-Handballer erstmals fit. Und so lernten sich schließlich auch der Trainer und Marcel Giesbert kennen.

Alle Podcast-Folgen finden sich auf der Facebookseite der VfL-Handballer unter https://www.facebook.com/VfLGladbeckHandballer/

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier