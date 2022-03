VfL Gladbeck räumt bei Bezirksmeisterschaft 30 Medaillen ab

Mit diesem Aufgebot nahm der VfL Gladbeck an den Schwimm-Bezirksmeisterschaften „Lange Strecken“ in der Traglufthalle teil.

Gladbeck. Der Nachwuchs des VfL Gladbeck war bei den Schwimm-Bezirksmeisterschaften erfolgreich. Es ging aber nicht nur um das Sammeln von Medaillen.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des VfL Gladbeck nutzten die Bezirksmeisterschaften „Lange Strecken“ in der Traglufthalle zum einen als Formtest, zum anderen zur Qualifikation für die bald anstehenden Titelkämpfe auf Landesebene. Paula Buß (Jg. ‘09), Victoria Katharina Dolle (‘04), Marie Passenberg (‘07) und Laura Krinke (‘08) erreichten vordere Platzierungen in der offenen Wertung und Qualifikationszeiten für die nächst höhere Meisterschaftsebene.

Die von Heiko Fikenzer und und Anja Dombrowa trainierten zehn Aktiven der Rot-Weißen gewannen bei den von der SG Gladbeck/Recklinghausen ausgerichteten Titelkämpfen 14-mal Gold, elfmal Silber und fünfmal Bronze. Allen voran überzeugte Paula Buß mit ihren ersten Plätzen in der offenen Wertung über 400 und 800m Freistil in sehr guten 4:37,92 bzw. 9:33,34 sowie dem Vizetitel über 400m Lagen in 5:27,56 Minuten. Diese Zeiten bedeuteten für sie jeweils den Titelgewinn in der Jahrgangswertung.

VfL Gladbeck: Victoria Katharina Dolle siegt über 400m Lagen

Victoria Katharina Dolle sicherte sich den Sieg in der Gesamtwertung über die 400m Lagen in beeindruckenden 5:23,09 Minuten. Die 800m Freistil beendete sie in 9:47,16 Min. als Zweite der offenen Klasse.

Heiko Fikenzer ist seit Ende des vergangenen Jahres Trainer der Schwimmerinnen und Schwimmer des VfL Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

In der Gesamtwertung auf den zweiten Platz schwamm trotz Trainingsrückstandes infolge einer Erkrankung Marie Passenberg über 1500m Freistil. Dabei stellte sie in 19:48,85 Min. eine persönliche Bestzeit auf. Diese Zeit bedeutete für sie den Sieg in der Jahrgangswertung, genau wie über 400m Freistil, wo sie in 5:00,67 Min. gewann.

Laura Krinke belegte über 1500m Freistil den undankbaren vierten Platz in der offenen Wertung. Auch sie stellte in 20:03,18 Min. einen persönlichen Rekord auf, mit dem sie sich souverän für die anstehenden Meisterschaften auf NRW-Ebene qualifizierte.

Finn Nagel gewinnt in seinem Jahrgang zweimal Silber

Der Jüngste im Team, Finn Nagel (‘10), gewann bei seinem Debüt bei Langstreckenmeisterschaften gleich zwei Silbermedaillen in seiner Jahrgangswertung: über 400m Freistil in 5:43,22 sowie über die doppelte Distanz in 11:45,53 Minuten.

Auch Hannah Steffen, Jana-Luisa Preiß (beide ‘06), Maria Ingendoh (‘07), Elias Kusche (‘08) und Amélie Renée Nickel (‘03) trugen sich mehrfach in die Siegerlisten ein und rundeten mit persönlichen Bestzeiten das Mannschaftsbild ab.

