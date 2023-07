VfL Gladbeck: Marina Koop schwimmt bis ins A-Finale

Berlin/Gladbeck. Das Wasser des Berliner Wettkampfbeckens für die Deutschen Meisterschaften, erwies nicht zuletzt nach dem Deutschen Rekord von Jessica Steiger 2017 als ein „schnelles Wasser“ für das Team des VfL Gladbeck, das bei den Deutschen Meisterschaften antrat.

Den Auftakt machte Nina Steiger über die 100 Meter Schmetterling, der Hälfte ihrer Hauptstrecke 200m. Auf die NRW-Meisterschaften hatte Steiger noch krankheitsbedingt auf ihren Start verzichtet und schwamm in Berlin eine für sie gute Zeit von 1:09,50 min.

Marina Koop hängt schon in der Staffel alle ab

Ebenfalls am ersten Tag durfte die rot-weiße 4x100m-Lagenstaffel ins Geschehen eingreifen. DM-Debütantin und Startschwimmerin Mara Verje legte beherzt bereits auf den ersten Metern ihrer 100m Rücken mit neuer Saisonbestzeit den Grundstein für eine tolle Zeit. 1:14,12 min. zeigte die Anzeigetafel als erste Zwischenzeit an und Marina Koop als nächste Schwimmerin hatte sich viel vorgenommen. In einer fulminanten Aufholjagd ließ sie die Konkurrentinnen eine nach der anderen hinter sich. Schmetterlingsspezialistin Nina Steiger steigerte sich gegenüber ihrer Einzelvorstellung um über eine Sekunde weiter und übergab den Staffelstab in guter Position an Jana Luisa Preiß, eine weitere Debütantin.

Preiß legte mit einer kaum zu verbessernden Startzeit von -0,02 Sek. (bis -0,04 sind erlaubt) los, lieferte zudem für das Team eine neue persönliche Bestzeit ab und schwamm die Gladbecker Staffeln beherzt zu einer Verbesserung von mehr als vier Sekunden gegenüber der Qualifikation bei den NRW-Meisterschaften: 4:40,58 min. und Platz 19. „Das war eine geschossene Mannschaftsleistung. Die Staffel hat Teamgeist bewiesen und Jede hat für Jede alles gegeben. Ich bin stolz auf unsere Staffel“, freute sich Trainer Heiko Fikenzer.

Marina Koop vom VfL Gladbeck schwamm bei der DM bis ins A-Finale. Foto: VFL Gladbeck / VfL Gladbeck

Weiter ging es tags darauf mit dem Vorlauf 100m Brust von Marina Koop. Mit dem Schwung aus ihrer Staffelvorstellung hatte sie sich, auch zur Einstimmung auf ihre Hauptstrecke 200m Brust, viel vorgenommen ­­­­– vielleicht zu viel. Sie hatte zu viel Schwung, steigerte ihre Frequenz auf den ersten 50 Metern zu stark und musste dem auf der zweiten Bahn Tribut zollen. „Ich habe nach 60 Metern gemerkt, dass ich auf den ersten 50 zu viel wollte“, resümierte sie ihr Rennen. Im Ziel bestätigte sie ihre Meldezeit und nahm die Erkenntnisse aus dem Rennen für die 200m mit.

Und Marina Koop wäre nicht Marina Koop, wenn sie nicht schon bei ihrem nächsten Rennen über 50m am Folgetag die Dinge verbessert hätte, die zuvor nicht optimal waren: Koop stellte eine Bestzeit auf der Langbahn auf und blieb dabei erstmals unter 34 Sekunden – ein verheißungsvolles Ergebnis für die 200m Brust. Die Hoffnung von Trainer Fikenzer sollte nicht enttäuscht werden. „Marina hat in ihrem Vorlauf über 200 Meter Brust alle Erkenntnisse aus den 100 Metern umgesetzt“, so ihr Trainer. „Sie ging ihren Lauf proaktiv, aber kontrolliert an. Sie konnte ihr Tempo beibehalten und konnte die Frequenz auf den dritten 50 Metern sogar noch steigern.“

Der Lohn war für sie eine neue persönliche Bestzeit in 2:36,00 min., aber nicht nur das. Erhofft hatte man sich beim VfL Gladbeck, dass sie das B-Finale erreichen könne, aber sie qualifizierte sich sogar für das A-Finale.

Nach Koop sprang Nina Steiger über ihre Hauptlage 200m Schmetterling ins Wettkampfbecken von Berlin. Steiger hatte kurze Zeit vor den Deutschen Meisterschaften mit einer Grippe zu kämpfen. Über die kürzeren Strecken ging es noch sehr gut, auf den sehr anstrengenden 200 Metern musste sie dem Tribut zollen. Sie schaffte es dennoch, ganz nah an ihre Bestzeit heran zu schwimmen und erntete mit 2:30,78 min. ihre zweitbeste und eine beachtenswerte Saisonleistung. „Nina wird diese Saison noch mehr aufhorchen lassen, da bin ich mir sicher“, so Fikenzer.

Gespannt wartete die VfL-Truppe auf das A-Finale ihrer Mannschaftskameradin Marina Koop. Es galt noch einmal zu zeigen, was ging – und das war viel. Koop machte die Deutschen Meisterschaften aus VfL-Sicht zu ihrer und toppte ihre starke Leistung aus dem Vorlauf erneut. Erstmals blieb sie unter 2:36 min. und schlug damit unter den Augen der vielen Zuschauer in der ARD in erneut neuer, persönlicher Bestzeit von 2:35,86 min. als Achte im Ziel an.

„Die Freude im gesamten Team ist groß über die sehr guten Leistungen unserer DM-Starterinnen. Wir sind stolz auf die Ergebnisse, die wir aus Berlin im Gepäck für unsere Sportstadt Gladbeck haben“, so Trainer Heiko Fikenzer. „Ich freue mich auf die kommende Zeit und bin sicher, dass wir noch viele VfL-er Schwimmerinnen und Schwimmer bei Deutschen Meisterschaften sehen werden.“

