Mächtig strecken musste sich die Handball-A-Jugend des VfL Gladbeck im Oberliga-Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten DJK TuS Oepsel-Kley. Letztlich feierten die Rot-Weißen einen 35:33 (15:18)-Sieg.

VfL Gladbeck spielt hauptsächlich mit Jungjahrgängen

Fynn Diergardt nutzte im Spiel der A-Jugend des VfL Gladbeck bei der DJK TuS Oespel-Kley seine Chance und steuerte fünf Tore zum Sieg der Rot-Weißen bei. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Das war ein gutes Spiel“, urteilte Kai Brockmann, der in Dortmund zum letzten Male den ältesten Nachwuchs der Rot-Weißen coachte. In dieser Woche übernimmt Klaus Steinkötter die Mannschaft, Brockmann kümmert sich fortan um andere Aufgaben in der VfL-Jugend.

Die Gladbecker machten in Oespel-Kley aus der Not - Stammkräfte wie Chris Winkelmann (Einsatz in den Oberliga-Herren) oder Matti Blißenbach (verletzt) standen nicht zur Verfügung - eine Tugend. „Wir haben“, erläuterte Brockmann, „hauptsächlich mit unseren Jungjahrgängen gespielt.“ Die hätten anfangs etwas gebraucht, um ihren Rhythmus zu finden.

VfL Gladbeck dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Tatsächlich lag die A-Jugend des VfL in Oespel-Kley in der 16. Minute mit 9:7 in Führung. In den folgenden sechs Minuten traf Gladbeck aber nur noch einmal ins Schwarze, die Dortmunder hingegen waren sechsmal erfolgreich und daher nun mit 13:10 vorne. Dieser Vorsprung hatte bis zum Seitenwechsel Bestand.

Brockmann reagierte: „In der Halbzeit haben wir zwei, drei Dinge angesprochen, die die Jungs dann auch sofort umgesetzt haben.“ Konsequenz: Rot-Weiß holte auf und glich in der 38. Minute aus (21:21). Nach 45 Minuten hatte der VfL erstmals wieder mit zwei Treffern die Nase vorn (25:23). Es blieb aber spannend bis zum Schluss.

Nun freut sich der VfL Gladbeck auf das Spiel gegen den Tabellenzweiten

Der VfL ließ sich aber nicht mehr aus der Spur bringen, selbst nach der aus Sicht von Brockmann zumindest diskussionswürdigen Rote Karte gegen Younes El Aidi spielte das Team unbeeindruckt und ruhig seinen Streifen herunter. Der Trainer: „Die Leistung macht große Hoffnung für die nächste Saison.“

Nun darf sich der älteste Nachwuchs des VfL aber erst einmal auf die Heimaufgabe gegen den Tabellenzweiten JSG Hesselteich-Loxten freuen. Der Vergleich findet am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr in der Riesener-Halle statt. Also als Vorspiel vor dem Knaller der ersten Herrenmannschaft der Gladbecker gegen Oberliga-Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II.

Trainer Kai Brockmann rührt fürs Loxten-Spiel die Werbetrommel

Brockmann rührt für die Partie gegen Hesselteich-Loxten die Werbetrommel: „Wer guten Jugendhandball sehen möchte, sollte am Samstag vor dem Spiel unserer Ersten in die Halle kommen.“ Hat der VfL denn eine Chance? „Wir haben in der Oberliga-Quali und auch in der Hinrunde verloren. Aber zu Hause sind wir stark.“