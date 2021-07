VfL Gladbeck: Jugend darf sich über einen Geldregen freuen

Gladbeck. Die Crowdfunding-Aktion von Jessica Steiger für den Nachwuchs „ihres“ VfL Gladbeck war erfolgreich. So viel Geld ist bereits zusammengekommen.

Die Zielsumme von 4000 Euro ist vor Ablauf der Frist zusammengekommen, damit darf sich der Nachwuchs des VfL Gladbeck auf einen warmen Geldregen freuen. Jessica Steiger, die 29-jährige Topschwimmerin der Rot-Weißen, hatte eine Crowdfunding-Aktion für die Jugend in ihrem Verein gestartet. Und ist damit erfolgreich gewesen.

Mindestens 4000 Euro mussten zusammenkommen, damit die Summe an den VfL geht, mehr als 4000 Euro, 4040 Euro um genau zu sein (Stand: 14. Juli, 14.20 Uhr) sind bereits zusammengekommen. Und die Aktion läuft noch bis Freitag, 16. Juli.

Unter der Coronapandemie hat auch und vor allen der Jugendsport gelitten. Unser Bild zeigt die Nachwuchsschwimmer des VfL Gladbeck, Nils Hackfurth (li.) und Yanick Dombrowa. Foto: VfL Gladbeck

Unter anderem sollen Stabhochsprungstäbe angeschafft werden

Was mit dem Geld passiert, hat Jessica Steiger auf der Crowdfunding-Homepage von Toyota längst verraten. Es werde gerecht unter den Abteilungen des VfL aufgeteilt werden, so Jessica Steiger. Und weiter: „So können neue Anschaffungen, wie z. B. Speere für Kinder (knapp 200-300€), Stabhochsprungstäbe (500-700€), Schwimm-Fallschirme (knapp 40€ pro Person), Strechcordz/Gummiseil zur Steigerung der Schwimmkraft und Ausdauer (ca. 150€ pro Seil), Spielgeräte für Kinder und Jugendliche und kommende Wettkämpfe (Startgelder etc.) finanziert werden.“

Steiger sagte über ihre Motivation, das Projekt zu starten, dies: „Seit Corona ist leider nichts mehr wie es mal war - die meisten Sportlerinnen und Sportler konnten ein knappes Jahr lang nicht trainieren. Darüber hinaus fehlen insbesondere finanzielle Einnahmen, die zur Förderung des Jugendsports dringend notwendig sind. Um diese Verluste ein wenig auffangen zu können, habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen.“

