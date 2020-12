VfL Gladbeck II geht mit zwei Neuen in die Saison 21/22

Gladbeck. Der Trainer des VfL Gladbeck II hat schon die Kaderplanung für die Handballsaison 21/22 abgeschlossen. Zwei Neue stehen im Aufgebot.

Die Landesliga-Handballer des VfL Gladbeck tragen laut dem Internetportal handball4all am letzten Tag des Jahres gleich zwei Spiele aus. Das stimmt natürlich nicht, die Saison ist bekanntlich infolge der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Martin Blißenbach, Trainer der Rot-Weißen, glaubt inzwischen nicht mehr so recht daran, dass die Runde fortgesetzt wird. Auch deshalb hat er sich schon mit der Kaderplanung für die Saison 2021/2022 beschäftigt - und sie erfolgreich abgeschlossen.

Kirsten und van Kampen gehören neu zum Kader des VfL Gladbeck II

Zwei neue Akteure werden zur nächsten Spielzeit im Aufgebot des VfL Gladbeck II stehen. Zwei Eigengewächse, um genau zu sein, zwei Eigengewächse, denen die Verantwortlichen der Abteilung den Sprung in die erste Männermannschaft zutrauen.

Dabei handelt es sich um Robin Kirsten und Tobias van Kampen, die im Spätsommer die gemeinsame A-Jugend des VfL und des TV in die Oberliga geführt haben. Martin Blißenbach: "Sie werden perspektivisch in der Ersten mittrainieren und sollen gefördert werden."

VfL Gladbeck bleibt seiner Philosophie treu

Die Gladbecker bleiben somit ihrer Philosophie treu, dem eigenen Nachwuchs Chancen zu geben, Talent und Trainingseifer vorausgesetzt. Einige schaffen den Sprung in die Erste sofort - wie in der jüngeren Vergangenheit Fynn Blißenbach oder Chris Winkelmann - andere sollen und können sich über die zweite Mannschaft, die sich mittlerweile in der Landesliga etabliert hat, empfehlen.

Und auch für die anderen Jungs aus der A-Jugend ist der Zug nicht abgefahren. Martin Blißenbach: "Bei uns gibt es die Durchlässigkeit, auch über die dritte Mannschaft kann man an die Tür zur Zweiten und Ersten anklopfen."

Aufgebot des VfL Gladbeck II bleibt ansonsten zusammen

Van Kampen und Kirsten werden - Stand heute - die einzigen Zugänge für das Landesliga-Team des VfL bleiben. Ansonsten kann Blißenbach nämlich auf das Aufgebot bauen, welches ihm bereits jetzt zur Verfügung steht. "Personell bleibt bei uns alles beim Alten", betont der Trainer, der die entsprechenden Gespräche mit den Spielern vor den Weihnachtsfeiertagen geführt und erfolgreich abgeschlossen hat.

Damit steht Martin Blißenbach eine für die Landesliga vergleichsweise starke Mannschaft zur Verfügung. Zur Erinnerung: Vor der Saison 2020/2021 hatte der Trainer davon gesprochen, in der Staffel 5 oben mitmischen zu wollen. Dass diese Runde noch fortgesetzt wird und beendet werden kann, hält Blißenbach mittlerweile nicht mehr für allzu realistisch.

Blißenbach hält eine Fortsetzung der Saison für kaum noch realistisch

Er sagt: "Für diese Saison bin ich relativ skeptisch, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vor März wieder in die Halle kommen." Dann könnte frühestens irgendwann im April wieder um Punkte gekämpft werden. Und wir reden ja von einer Liga, in der sechs Teams bislang jeweils zwei Spiele und die anderen sechs nur ein Spiel absolviert haben.

Wie auch immer, Martin Blißenbach gibt sich kämpferisch. "Sobald wir wieder in die Halle dürfen, geht es in die Vollen", kündigt er an. Zurzeit halten sich die Seinen individuell fit. "Das", sagt der Coach, "liegt in der Verantwortung der Spieler." Onlinetreffen gibt es gleichwohl immer mal wieder, ganz einfach, um in Kontakt zu bleiben und um den Zusammenhalt der Mannschaft aufrechtzuerhalten.

VfL Gladbeck II spielt am 31. Dezember nicht

Martin Blißenbach betont: "Alle haben richtig Bock, wieder Handball zu spielen." Ungeachtet dessen werden die bei handball4all angekündigten Partien des VfL Gladbeck II am 31. Dezember bei der HSG Rauxel und gegen den HSC Haltern-Sythen II nicht ausgetragen werden . . .

