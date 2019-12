VfL Gladbeck: Frauen haben sich starke Gegner eingeladen

Ein Handballturnier der besonderen Art veranstaltet der VfL Gladbeck zum Jahresauftakt. Unter dem Titel Convido-Cup 2020 treten am Sonntag, 5. Januar 2020, insgesamt fünf Frauenmannschaften in der Riesener-Halle an und kämpfen um Preise des VfL-Hauptförderers ELE.

Klaus Förster, Trainer der Gladbeckerinnen, erklärt: „Die Besonderheit daran ist, dass die Mannschaften sich vermutlich untereinander nicht kennen, weil sie im normalen Ligabetrieb nicht aufeinandertreffen.“ Spielerisch, so Förster weiter, dürften alle Teams in etwa auf Augenhöhe liegen.

VfL Gladbeck überwintert als Tabellenführer in der Bezirksliga Ruhrgebiet

Klaus Förster, Trainer der Handballfrauen des VfL Gladbeck, blickt dem Turnier um den Convido-Cup 2020 gespannt entgegen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

An der Schützenstraße antreten werden im Einzelnen Olympia Fischeln (7. Platz in der Bezirksliga Krefeld-Grenzland), die HSG Haldern-Mehrhoog-Isselburg (2. Platz Bezirksliga Wesel), der TB Oberhausen (2. Platz Bezirksliga Rhein-Ruhr), die SG Überruhr IV (2. Platz Landesliga Staffel 2, HV Niederrhein) und die Mannschaft des Gastgebers, die ja in der Bezirksliga Ruhrgebiet als Spitzenreiter überwintert.

„Nach den Feiertagen“, sagt Klaus Förster, „ist das für alle teilnehmenden Mannschaften sicherlich ein erster interessanter Test.“ Los geht’s um 11 Uhr, die Spielzeit beträgt jeweils 1 x 25 Minuten.

Die Siegerehrung, für die die ELE laut dem VfL-Trainer „wieder einige schöne Preise gespendet hat“, dürfte gegen 16.30 Uhr erfolgen.

Der Spielplan des Convido-Cups 2020 im Überblick

10:50 Uhr Begrüßung

11:00 Uhr VfL Gladbeck – TB Oberhausen

11:30 Uhr HSG Haldern – SG Überruhr

12:00 Uhr Olympia Fischeln – VfL Gladbeck

12:30 Uhr TB Oberhausen – HSG Haldern

13:00 Uhr SG Überruhr – Olympia Fischeln

13:30 Uhr HSG Haldern – VfL Gladbeck

14:00 Uhr TB Oberhausen – Olympia Fischeln

14:30 Uhr VfL Gladbeck – SG Überruhr

15:00 Uhr Olympia Fischeln – HSG Haldern

15.30 Uhr SG Überruhr – TB Oberhausen

anschließend Siegerehrung