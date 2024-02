VfL Gladbeck: Dieses Ziel verfolgt Anne Berger bei der DM

Sie stellt sich in Leipzig der nationalen Konkurrenz: Anne Berger, Stabhochspringerin des VfL Gladbeck, nimmt an der Hallen-DM in Leipzig teil.

Gladbeck Stabhochspringerin Anne Berger ist die einzige Gladbeckerin bei der Hallen-DM in Leipzig. So ist die Vorbereitung der VfLerin verlaufen.

Nur eine einzige Gladbeckerin ist für die Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften gemeldet: Stabhochspringerin Anne Berger. Die Wintersaison verlief für die VfLerin jedoch alles andere als optimal. Deshalb fahren sie und ihr Trainer Christian Bludau auch nicht mit allzu großen Erwartungen zu den Titelkämpfen nach Leipzig.

4,10 Meter sollen es werden, diese Höhe nennt jedenfalls Bludau als Ziel für den Wettkampf, der am Sonntag, 18. Februar, um 14.05 Uhr beginnt. Zunächst werden in der Quarterback Immobilien Arena 3,90 m aufgelegt. „Die Anfangshöhe sollte kein Thema sein“, sagt der Trainer.

Aber wer weiß das schon nach den schwierigen letzten Wochen? Denn nachdem Anne Berger bereits Mitte Dezember erstmals die B-Norm von 4,00 Metern geknackt hat, konnte sie in der Folgezeit nicht mehr kontinuierlich trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Die Medizinstudentin plagte sich etwa vor der Westfälischen Hallenmeisterschaft in Dortmund mit Hüftproblemen herum, später setzte sie ein grippaler Infekt vorübergehend matt.

Nur sieben Stabhochspringerinnen gehen bei der DM in Leipzig an den Start

Ungeachtet dessen reisen Anne Berger und Christian Bludau am Wochenende nach Leipzig an. Nur sieben Athletinnen treten bei der DM im Stabhochsprung-Wettbewerb an, die Medaillenränge dürften die Top-3, also Titelverteidigerin Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart), Jacqueline Otchere (MTG Mannheim) und Sarah Franziska Vogel (Eintracht Frankfurt), unter sich ausmachen.

Abkühlung im Wassergraben: Die Stabhochspringerinnen Katharina Bauer (TSG Bayer 04 Leverkusen), Clara Rentz (LT DSHS Köln), Ella Buchner (SC Potsdam) und Anne Berger (VfL Gladbeck, v. li.) nach dem Wettkampf bei der DM 2022 in Berlin. Foto: Soeren Stache / dpa

Knäsche und Otchere haben in dieser Saison bereits jeweils 4,50 m übersprungen. Und für Vogel, die als das deutsche Stabhochsprung-Talent gilt, steht in der Jahresbestenliste seit dem Meeting im schweizerischen Frauenfeld am vergangenen Wochenende immerhin eine Höhe von 4,38 Metern zu Buche.

Anno 2022 hat Anne Berger bei der Freiluft-DM den vierten Platz belegt

Christian Bludau betont: „Anne hat ihr erstes Ziel mit der Qualifikation für die DM bereits erreicht. Und auch wenn die Routine nicht so da ist und ihr die Wettkämpfe fehlen, um mit den harten Stäben zu springen, glaube ich an den Durchbruch bei den Deutschen.“ 4,10 m seien das Ziel. „4,20 oder 4,30 m Meter nehme ich aber auch gerne“, sagt der Trainer und lacht.

Anne Berger, die bei der Freiluft-DM 2022 in Berlin den vierten Platz belegt hat, zog sich kurz vor dem Weihnachtsfest 2022 einen Kreuzbandriss zu. Ein gutes halbes Jahr nach der OP bestritt sie ihren ersten Wettkampf. „Der Kreuzbandriss ist kein Thema mehr“, sagt Bludau.

