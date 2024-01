VfL Gladbeck: Dieses Ausrufezeichen setzt Anne Berger

Dortmund Stabhochspringerin Anne Berger (VfL Gladbeck) ist vielversprechend in die Hallensaison gestartet. Diese Höhe knackte sie in Dortmund zweimal.

Anne Berger scheint für die Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften gerüstet zu sein. In Dortmund präsentierte sich die Stabhochspringerin des VfL Gladbeck jedenfalls sowohl beim ersten Teil der Titelkämpfe auf westfälischer Ebene als auch beim top-besetzten Sparkassen-Indoor-Meeting in guter Verfassung.

Die 23-jährige Medizinstudentin aus Gladbeck meisterte jeweils die Höhe von 4,00 Meter. Damit belegte sie beim Meeting hinter der für den SC Potsdam startenden Ella Buchner, die 4,13 Meter überwand, den zweiten Platz. Und bei den westfälischen Hallenmeisterschaften sicherte sich Anne Berger sogar den Titel. Auf den Rängen zwei und drei folgten mit 3,90 Metern Zoe Jakob (LGO Dortmund) und Maybrit Sommer (Stabhochsprungverein Horn-Bad-Meinberg-Lippe)

Bei den „Westfälischen“ griff Anne Berger als letzte Athletin im Feld mit einer Anfangshöhe von 3,80 Metern ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten der 13 Teilnehmerinnen am Stabhochsprung-Wettbewerb bereits ausgeschieden. Die VfLerin überquerte die Höhe von 3,80 Meter ebenso im ersten Versuch wie auch die über 3,90 und 4,00 Meter. An den 4,10 Metern scheiterte sie jedoch.

Gut in Form: Anne Berger vom VfL Gladbeck. Foto: Rainer Krüger / VfL Gladbeck

Die Hallen-DM steigt Mitte Februar in Dortmund

Ungeachtet dessen freute sich Anne Berger über den Titelgewinn. Schließlich hatte sie vor den Wettkämpfen in Dortmund in Folge von Hüftbeschwerden nicht trainieren können. Die Probleme, das haben das Meeting und die „Westfälischen“ gezeigt, hat die Gladbeckerin überwunden. Die Deutschen Meisterschaften, die am 17. und 18. Februar ebenfalls in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle ausgetragen werden, können offenbar kommen . . .

Weitere Ergebnisse Gladbecker Athletinnen und Athleten bei den „Westfälischen“ im Überblick: Männer - 60 m: 7. Kiani Mustaqeem (TV) 6,96 Sek.; männliche U20 - 5. Fynn Bietenbeck (TV) 22,88 Sek.; Kugelstoß: Maximilian Jahndorf (TV) 11,03 m; weibliche U 20 - 200 m: 4. Janocha Mirjam (TV) 26,14 Sek., 13. Eva Schneider (TV) 27,41 Sek.; weibliche U 18 - 60 m: 12. Eva Schneider (TV) 8,26 Sek.; W 15 - 60 m: 5. Matilda Seibert (TV) 8,11 Sek.; 800 m: 4. Matilda Seibert 2:25,86 Min.

