Gladbeck. Die 2. Handball-Männer und die Frauen des VfL Gladbeck werden am Wochenende nicht antreten. Bleibt die Frage, ob die Erste spielt oder nicht.

Die zweite Männermannschaft und das Frauenteam des VfL Gladbeck werden am Wochenende ihre Spiele in den Handball-Landesligen nicht austragen. Noch nicht 100-prozentig fest steht - Stand 27. November, 15 Uhr - ob die Erstvertretung der Rot-Weißen in der Oberliga beim VfL Mennighüffen antreten wird oder nicht.

Tim Deffte, der Leiter der VfL-Handballabteilung, steht selbstredend in Kontakt mit dem Klub aus dem Kreis Herford, der ebenso zu den Corona-Risikogebieten zählt wie der Kreis Recklinghausen und die Stadt Gladbeck. „Bei jedem Spiel herrscht Ungewissheit, man kann sich doch überhaupt nicht mehr auf Handball konzentrieren“, sagt Deffte.

Tim Deffte, Handballchef des VfL Gladbeck, fordert vom Handballverband Westfalen eine klare Entscheidung, wie es weitergehen soll. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Und er betont: „Wir brauchen Planungssicherheit.“ Deshalb wünscht sich der frühere Klassetorwart vom Handballverband Westfalen eine klare Regelung. „Warum“, fragt Tim Deffte, „hilft man den Vereinen nicht, indem man ihnen die Entscheidung, ob gespielt wird oder nicht, abnimmt.“

Am Nieder- und Mittelrhein ist der Spielbetrieb ausgesetzt

Der Gladbecker verweist auf die Handballverbände Niederrhein und Mittelrhein, die den Spielbetrieb vorerst ausgesetzt haben, und er verweist auf den Handballkreis Industrie, der bekanntlich in der vergangenen Woche entschieden hat, den Saisonstart unter seinem Dach und in Absprache mit dem Kreis Dortmund auch die Fortsetzung der Bezirksliga-Runde bis Ende November verschoben hat.

Tim Deffte betont im Gespräch mit der WAZ: „Wir alle wollen, dass es weitergeht, wir wollen aber auch die Risiken minimieren.“

