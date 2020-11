106-mal hat er in der Dritten Liga und in der Oberliga Westfalen das Trikot der Handballer des VfL Gladbeck getragen. Sage und schreibe 605 Treffer glückten ihm in diesen Spielen. Die Rede ist von Michael Kintrup . Der 31-Jährige ist jetzt in der dritten Folge des Podcasts der Rot-Weißen („Strategietreffen“) zu hören.

Kintrup redet über seinen Job, die Zeit beim VfL Gladbeck und in der 1. und 2. Liga

Das waren Zeiten, als beim VfL Gladbeck Thorben Mollenhauer (li.) und Michael Kintrup gemeinsam im Rückraum spielten. Foto: Gerhard Schypulla / WAZFotoPool

Satte 99 Minuten stand Kintrup dem VfL-Handballchef Tim Deffte und Thorben Mollenhauer, Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft, Rede und Antwort. Es ging unter anderem um Kintrups Job, seine Zeit in Gladbeck, wo er ja unter anderem mit Deffte und Mollenhauer 2012 den Aufstieg in die Dritte Liga feierte, und um die Verwirklichung seines Traums, Handballprofi zu werden.

Dass Michael Kintrup, der zweifellos zu den besten Spielern gehört, die jemals für die Rot-Weißen aktiv gewesen sind, mittlerweile in Hamburg zu Hause ist, hört man sogleich. „Moin, Moin“, begrüßt er nämlich bei dem Gespräch, das über die Facebookseite der VfL-Handballer abgerufen werden kann, seine ehemaligen Teamkameraden Thorben Mollenhauer und Tim Deffte . Sofort schiebt Kintrup aber ein „Glückauf“ hinterher.

Michael Kintrup hat immer Kontakt zum VfL Gladbeck gehalten

Den Kontakt zu den Gladbeckern, den hat er immer gehalten, auch als er kurzzeitig beim HBW Balingen-Weilstetten unter Vertrag stand und Erstliga-Luft schnupperte, und später in seiner Zeit bei den damaligen Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen und Tusem Essen . Wie hatte Michael Kintrup doch in einem Gespräch mit der WAZ in der ersten Phase des Lockdowns über Tim und Sven Deffte sowie Thorben Mollenhauer gesagt? „Das sind Freunde fürs Leben geworden.“

