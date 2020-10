VfL Gladbeck: Das Spiel in Mennighüffen findet nicht statt

Löhne/Gladbeck. Das Handballspiel zwischen dem VfL Mennighüffen und dem VfL Gladbeck findet nicht statt. Der Grund: steigende Corona-Zahlen im Kreis Herford.

Die Entscheidung ist gefallen: Das Spiel in der Handball-Oberliga zwischen dem VfL Mennighüffen und dem VfL Gladbeck wird nicht wie geplant am Samstag, 31. Oktober, ausgetragen. Darauf einigten sich die Verantwortlichen der beiden Vereine.

Mannschaft des VfL Mennighüffen will Spiel nicht austragen

Tim Deffte ist der Leiter der Handballabteilung im VfL Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Gladbecker wären bereit gewesen, den Trip in das Corona-Risikogebiet Kreis Herford zu unternehmen. „Allerdings nur mit sehr großen Bauchschmerzen“, betont Tim Deffte, der Leiter der Handballabteilung im VfL. Doch seit dem späten Dienstagabend steht fest, dass die Rot-Weißen zu Hause bleiben können.

Die Mannschaft, heißt es in einer SMS von Kalla Steinmeier, Vorstandsmitglied des VfL Mennighüffen, an Tim Deffte, habe sich einstimmig darauf verständigt, dass sie das Spiel am Samstag aufgrund der steigenden Corona-Zahlen im Kreis Herford nicht austragen möchte. Er werde sich mit Staffelleiter Andreas Tiemann in Verbindung setzen.

Für den VfL Gladbeck ist es der dritte Spielausfall in Folge

Für den VfL Gladbeck ist es bereits die dritte ausgefallene Oberliga-Partie in Folge. Nach dem Auftaktspiel gegen den VfL Eintracht Hagen II, das die Rot-Weißen mit 30:29 gewinnen konnten, fielen die anschließenden Vergleiche gegen die TSG Harsewinkel und den TuS 09 Möllbergen aus wie nun auch die Begegnung mit Mennighüffen.

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, wie lange der Handballverband Westfalen noch versuchen will, den Spielbetrieb unter seinem Dach aufrecht zu erhalten. Tim Deffte rechnet übrigens mit einem neuen Sport-Lockdown. „Die Politik wird eh Fakten schaffen“, so der Handballchef des VfL Gladbeck mit Blick auf den heutigen Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder.

