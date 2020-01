Gladbeck/Dortmund. U18-Stabhochspringerin Christiane Berger (VfL Gladbeck) überquerte erstmals 3,35 Meter. Nun peilt sie die Norm für die Jugend-DM im Sommer an.

Christiane Berger, U18-Stabhochspringerin des VfL Gladbeck, bläst nun endgültig zum Angriff auf die Qualifikationsnorm für die Deutschen Jugendmeisterschaften im Sommer. Bei den NRW-Hallentitelkämpfen in Dortmund meisterte sie nun erstmals die Höhe von 3,35 Meter. Für die Freiluft-DM sind 3,50 Meter gefordert.

Mit ihrer persönlichen Bestleistung sicherte sich Christiane Berger in der Helmut-Körnig-Halle die Silbermedaille. Der Schützling von Trainer Christian Bludau hatte sich bei den ersten Höhen jeweils einen Fehlversuch geleistet. Die 3,35 Meter dagegen übersprang sie auf Anhieb. Damit verwies sie Konkurrentin Jule Mühlenhof von der LG Lippe Süd auf Rang drei. Bludau war nach dem Wettkampf. natürlich zufrieden.

Julian Winking und Paul Wingartz überzeugen in Dortmund

Julian Winking vom VfL Gladbeck überzeugte in Dortmund über 400 Meter. Li.: sein Trainer Gerd Meuer. Foto: VfL Gladbeck

Das galt auch für seinen Trainerkollegen Gerd Meuer. Der Grund: Julian Winking stellte über 400 Meter eine persönliche Bestleistung auf und Paul Wingartz stellte über 60 Meter seine in der vergangenen Woche aufgestellte Bestzeit von 7,57 Sekunden ein.

Julian Winking, der im Winter ja nicht auf seiner 400 m Hürdenstrecke antreten kann und deshalb auf die Flachstrecke ausweichen muss, zeigte sich in Dortmund in guter Verfassung. Seine ebenfalls erst vor einer Woche bei den westfälischen Titelkämpfen aufgestellte Hallenbestmarke von 54 Sek. fiel schon wieder. Er lief in 53,59 Sek. durchs Ziel und sicherte sich damit den sechsten Platz.