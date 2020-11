VfL Gladbeck begrüßt Jörg Schomburg zum „Strategietreffen“

Die zweite Folge des Podcasts der Handballer des VfL Gladbeck entsteht am heutigen Mittwoch: Tim Deffte , Leiter der Abteilung, und Co-Trainer Thorben Mollenhauer begrüßen dann zum „Strategietreffen“ ihren einstigen Mitspieler Jörg Schomburg . Der dürfte einiges zu erzählen haben.

Jörg Schomburg feiert mit dem VfL Gladbeck den Drittliga-Aufstieg

In Aktion: Jörg Schomburg im Trikot des VfL Gladbeck in einer Partie gegen den TuS 09 Möllbergen. Foto: Jan Dinter / WAZ FotoPool

Anno 2011 hatte sich Schomburg dem VfL Gladbeck angeschlossen. Die Rot-Weißen spielten damals in der Oberliga Westfalen um Punkte - und schafften in der Saison 2011/2012 mit dem neuen Mittelmann aus Recklinghausen gleich den Aufstieg in die Dritte Liga .

Der damals 28-Jährige, der sich beim VfL auch als unfassbar sicherer Siebenmeterschütze einen Namen gemacht hat, schlug sofort ein. Was eigentlich so überraschend nicht war. Zum einen gehört Schomburg zu den Handballern, die ihren Sport verstanden haben, zum anderen kannte er die Deffte-Brüder Tim und Sven aus gemeinsamen Zeiten beim HSC Eintracht Recklinghausen . Und Thorben Mollenhauer sowie Pascal Kunze waren Kommilitonen.

Inzwischen trainiert Jörg Schomburg den TV Ratingen

Trainiert wurden die Gladbecker seinerzeit von Holger Krimphove . Der beschrieb Schomburg damals mit diesen Worten: „Jörg ist ein Allrounder, er kann am Kreis spielen oder auf Linksaußen, in erster Linie aber ist er ein Mann für die Rückraummitte. Er ist sehr schnell und gut im 1:1-Spiel, außerdem spielt er passabel mit dem Kreisläufer zusammen. Das ist ein Typ, den wir in unserer Mannschaft so nicht haben.“

Seine aktive Karriere hat Schomburg beendet, dafür ist er inzwischen als Trainer aktiv. Seit mittlerweile zwei Jahren zeichnet für den Niederrhein-Verbandsligisten TV Ratingen verantwortlich.

Aktuelle Nachrichten und Berichte zum Handball in Gladbeck:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier