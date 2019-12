VfL Gladbeck: A-Jugend wahrt den Kontakt zur Tabellenspitze

Sie haben den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Dank eines schwer erkämpften 35:33 (19:16)-Erfolgs beim TV Verl dürfen die A-Jugendlichen des VfL Gladbeck weiter davon träumen, in der Handball-Oberliga Platz eins zu erreichen. Nur noch drei Punkte trennen die Rot-Weißen nach zehn Spieltagen von Ligaprimus JSG Hesselteich/Loxten.

„In dieser Liga sind wir genau richtig“, pflegt Kai Brockmann zu sagen. Was er damit meint: Seine Jungs werden in jedem Vergleich richtig gefordert, weil sich dieses Mal für die höchste Spielklasse des westfälischen Verbandes durch die Bank starke Mannschaften qualifiziert haben. Folgerichtig mussten die Gladbecker auch in Verl beißen, bis sie weitere zwei Punkte auf der Habenseite verbuchen konnten.

Der VfL Gladbeck hat die Partie anfangs gut im Griff

Er traf zweimal für den VfL Gladbeck: Nicolas Sontowski. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Gladbecker hatten in Verl das Spiel zunächst klar in der Hand und lagen daher nach 22 Minuten mit 14:10 in Führung. Dann ließ jedoch die Konzentration nach - und außerdem versuchte es der TV Verl nach einer Auszeit mit einem siebten Feldspieler. „Damit“, so Brockmann, „kamen wir dieses Mal nicht zurecht. Die Beine waren zu langsam und der Kreis kam immer wieder zu Abschlüssen.“

Ungeachtet dessen betrug der Vorsprung des VfL zur Pause drei Tore. Die Gastgeber kamen jedoch besser aus der Kabine und schafften nach sieben Minuten den Ausgleich (22:22). Mitte der zweiten Halbzeit ging der TV Verl sogar erstmals in Führung.

VfL Gladbeck mobilisiert in der Schlussphase alle Kräfte

Brockmann reagierte und nahm zwölf Minuten vor Schluss, als es 27:30 stand, seine Auszeit. Im Anschluss mobilisierten die Rot-Weißen noch einmal alle Kräfte. Mit Erfolg: Sieben Minuten vor dem Ende gingen sie wieder in Führung. Und diese verteidigten sie schließlich mit Haut und Haaren.

VfL Gladbeck: Winkelmann (7), El Aidi (6), Kirsten, Blißenbach (je 5), van Kampen (5/2) Lastring, Sontowski (je 2), Angenendt, Benz, Diergardt (je 1), Kröse und im Tor Kleinemeier und Spengler.