Gelsenkirchen: Fußballkreis sagt Spieltag wegen Unwetter ab

Gelsenkirchen. Der Fußballkreis 12 hat den kompletten Spieltag in GE, Gladbeck und Kirchhellen am Sonntag, 16. Februar, abgesagt. Grund: eine Unwetterwarnung.

Nicht nur die Bezirksligapartie des SV Zweckel gegen den SV Vestia Disteln fällt am Sonntag, 16. Februar, aus. Der Kreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen) hat wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes den kompletten Spieltag auf Kreisebene abgesagt.

Auch die Partie von Westfalia 04 gegen den BV Rentfort findet nicht statt.

In der Mitteilung auf flvw-kreis-12.net heißt es: „Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag, den 16.02.2020 regional eine Unwetterwarnung angekündigt, wonach mit stürmischen bzw. orkanartigen Böen zu rechnen ist. Die Sportanlagen werden somit am Sonntag + Montag gesperrt. Aus diesem Grund ist der komplette Spieltag für Sonntag abzusagen. Am Montagmorgen wird dann zeitnah entschieden, wie weiter verfahren wird.“