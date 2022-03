U17-Randale: SV Zweckel widerspricht dem BV Rentfort

Gladbeck. Der SV Zweckel hat zu den Vorfällen beim U17-Derby gegen den BV Rentfort Stellung genommen. Der SVZ widerspricht dem BVR in mehreren Punkten.

Der SV Zweckel hat zu den Vorfällen beim und nach dem U17-Derby gegen den BV Rentfort auf seiner Homepage Stellung genommen. Dabei widersprechen die Zweckeler dem BVR in mehreren Punkten.

Wir dokumentieren das Statement des SVZ nachfolgend ungekürzt in voller Länge. Der SV Zweckel schreibt:

SV Zweckel „kann Anschuldigungen nicht stehen lassen“

„Der BV Rentfort hat in der Ausgabe der WAZ vom 01.03.22 und auf der eigenen Homepage Anschuldigungen gegen den SV Zweckel und dessen Spieler erhoben, welches der SV Zweckel in der Öffentlichkeit nicht stehen lassen kann. Richtig ist, dass es in dem brisanten Ortsderby zu verbalen und wahrscheinlich auch körperlichen Attacken gekommen ist. Zumindest an den verbalen Auseinandersetzungen haben sich Teile beider Mannschaften und deren Anhänger beteiligt.

Ulrich Wloch ist der Vorsitzende des SV Zweckel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Im Nachgang des Spiels soll ein Rentforter Spieler auf dem Heimweg körperlich angegangen worden sein und sich anschließend mit einer Verletzung ins Krankenhaus begeben haben. Diese Entwicklung tut dem SV Zweckel leid und der Jugendleiter Markus Ptok hat bereits am Sonntag mit dem Vater des verletzten Spielers Kontakt aufgenommen, um an der Aufklärung mitzuwirken. Derzeit kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Täter um keinen Spieler oder ein Mitglied des SV Zweckel handelte.

Die Jugendleitungen der beiden Klubs treffen sich

Widersprechen muss der SV Zweckel auch der Darstellung des BV Rentfort, dass der SV Zweckel sich bei seinen Spielen derzeit unter Kreisaufsicht befindet. Dem ist nicht so.

Die Jugendleitungen beider Vereine haben sich für Donnerstagabend verabredet, um den Sachverhalt aufzuklären und das weitere Vorgehen abzustimmen.“

