Vier Nachwuchs-Leichtathleten des TV Gladbeck , Tobias Peelen, Christopher Solschek, Lilli Preute (alle 400 Meter Hürden) und Marcel Reiff (Zehnkampf), sind jetzt vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) in das Goldgas-Talent-Team, den westfälischen Leichtathletik-Landeskader 2020/21, berufen worden.

Marcel Reiff vom TV Gladbeck holt DM-Silber

Erfolgreiche Mehrkämpfer des TV Gladbeck: Fynn Bietenbeck, Marius Albrecht und Marcel Reiff. Foto: TV Gladbeck

In der wegen der Corona-Pandemie für alle äußerst schwierigen Freiluftsaison wusste Marcel Reiff ganz besonders zu überzeugen. Der junge Gladbecker sicherte sich bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der Jugend in Halle an der Saale in der Altersklasse U14 die Silbermedaille und im Teamwettbewerb mit Marius Albrecht und Fynn Bietenbeck erreichte er noch den dritten Rang.

Tobias Peelen, Christopher Solschek und Lilli Preute machten bei den Titelkämpfen auf westfälischer Ebene in Hagen auf sich aufmerksam. Obwohl sie mehr oder weniger als Langhürden-Rookies an den Start gingen, kehrte jeder von ihnen mit Edelmetall nach Gladbeck zurück. Preute, die zuvor bereits die DM-Norm über 300 Meter Hürden geknackt hatte, holte in der W15 Gold , Peelen und Solschek über 400 m Hürden Silber bzw. Bronze in der U18.

FLVW will seinen Athletinnen und Athleten Planungssicherheit geben

TVG-Trainer Heiner Preute : „Diese Drei haben ihr Talent nachgewiesen , sie haben nachgewiesen, dass aus ihnen etwas werden kann.“ Und Marcel Reiff zähle in seiner Jahrgangsstufe zur deutschen Spitze.

Winfried Vonstein, der leitende Landestrainer des FLVW, sagte:„Auch wenn die Trainingssituation aufgrund der wieder verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie noch nicht abschließend geklärt ist, war es uns wichtig, unseren Athletinnen und Athleten mit der Berufung eine Perspektive und Planungssicherheit zu geben.“

Nicht nur Leistungswerte sind entscheidend

Grundlage für die Aufnahme in den Kader war zunächst das Erreichen des altersabhängigen Kader-Richtwertes in einer Disziplin. Die dort zugrunde gelegten Leistungswerte sind international orientierte Richt- und Entwicklungswerte, von deren Erreichen allein allerdings kein Anspruch auf eine Nominierung für den Landeskader abzuleiten ist.

Berücksichtigt werden zudem Zusatzkriterien wie etwa Stand und Entwicklung der Wettkampfleistung(en) oder Gesundheitsstatus und körperbauliche Disposition, die soweit wie möglich im Rahmen des zentralen Kadertestes geprüft wurden.

