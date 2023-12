TV Gladbeck: Trainingswoche verläuft nicht gerade optimal

Der TV Gladbeck, das Bild zeigt die jubelnde Mayomi Olikagu im Spiel gegen den VC Eintracht Geldern, empfängt in der Volleyball-Regionalliga den SC Hennen.

Gladbeck In der Volleyball-Regionalliga empfängt der TV Gladbeck den SC Hennen. Warum es für den TVG-Trainer in diesem Spiel um doppelte Punkte geht.

Bereits ein flüchtiger Blick auf die Tabelle beweist es: Das letzte Spiel des Jahres ist für die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck ein eminent wichtiges. „Es geht“, sagt TVG-Trainer Waldemar Zaleski, „um sogenannte doppelte Punkte.“ Die Vorbereitung auf die Begegnung mit Schlusslicht SC Hennen verlief für die Blau-Weißen jedoch wieder einmal nicht optimal.

Zunächst zu den Fakten: Dank des jüngsten 3:2-Erfolgs beim VTV Freier Grund konnten die Gladbeckerinnen ihren Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, den eben jener VTV Freier Grund belegt, auf zwei Punkte ausbauen. 14 Zähler stehen nun für den TVG zu Buche. Zum Vergleich: Der SC Hennen hat bislang sieben geholt. Sollten die Iserlohnerinnen in der Schirrmacher-Halle drei gewinnen, wären sie wieder voll im Geschäft.

TV Gladbeck: Nur sechs Spielerinnen beim Training

Dass der SC Hennen erst sieben Punkte auf dem Konto hat, wundert TVG-Trainer Waldemar Zaleski ein wenig. Denn in der Hinrunde konnte seine Mannschaft zwar das Spiel im Sauerland glatt mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:11) gewinnen. „Der Gegner hat mich damals aber positiv überrascht“, bekennt der erfahrene Coach. Auch in einigen anderen Partien verlangte der Aufsteiger Kontrahenten einiges ab, letztlich punkten konnte der SC Hennen jedoch nur beim MTV Köln (3:0), gegen die SG Langenfeld (3:1) und beim VV Humann Essen (2:3).

Der TV Gladbeck geht gegen den Tabellenletzten wieder einmal gehandicapt ins Spiel. Bei der Trainingseinheit am Dienstag begrüßte Waldemar Zaleski gerade einmal sechs Spielerinnen. Alle anderen waren krank oder angeschlagen. Unter anderem fehlten die zuletzt starke Zuspielerin Ellen Plonowski, Emma Neukirchen und Josephine Schulz.

Mirka Grimm könnte nach etwas längerer Zwangspause ins Team des TV Gladbeck zurückkehren. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Der Coach hat versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen. „Wir haben unter anderem mit Mayomi Olikagu gearbeitet“, so Zaleski, der die junge Außenangreiferin zuletzt ja als Ersatz für die verletzte Maren Vierhaus als Mittelblockerin eingesetzt hat. „Mayomi“, lobt der TVG-Trainer, „hat schon viel gelernt.“

Waldemar Zaleski spekuliert auf Rückkehr von Mirka Grimm

Waldemar Zaleski hofft, dass die eine oder andere Spielerin rechtzeitig gesund wird. Außerdem spekuliert er auf die Rückkehr von Mirka Grimm. „Sie“, sagt er über die erfahrene Außenangreiferin, „hat zwar etwas längere Zeit nicht mehr gespielt. Aber selbst Kurzeinsätze wären schon hilfreich.“

Ausgetragen wird das Spiel zwischen dem TV Gladbeck und dem SC Hennen am Samstag, 16. Dezember. Los geht es in der Artur-Schirrmacher-Halle an der Konrad-Adenauer-Allee um 19 Uhr.

