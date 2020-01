TV Gladbeck - Trainer empfiehlt: Immer schön locker bleiben

Keinen Blick zurück im Zorn sollen die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck vor dem Spiel beim TV Werne werfen. Zur Erinnerung:. In der Hinrunde waren die Blau-Weißen, die sich doch den direkten Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben hatten, gegen den TVW mit 0:3 untergegangen. „Das habe ich, wie die komplette Hinrunde, abgehakt“, sagt TVG-Trainer Waldemar Zaleski.

Der TV Gladbeck bot gegen den Tabellenführer eine feine Leistung

Seinen Damen hat er unter der Woche dringend empfohlen, ebenfalls nicht zurückzuschauen. Der Coach: „Das Spiel gegen Tabellenführer Borken hat gezeigt, dass wir entsprechende Leistungen bringen, wenn wir locker bleiben und entspannt.“ Dann nämlich könne sich seine Mannschaft auch konzentrieren und fokussieren.

Tatsächlich bot der TVG um Kapitänin Kim Smaniotto am Samstag vor einer Woche beim 3:0-Erfolg über Spitzenreiter RC Borken-Hoxfeld II eine ganz feine Leistung. Zaleski: „Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison beständig gespielt.“ Zudem sei seine Mannschaft zu keinem Zeitpunkt nervös geworden.

Julia Frohleiks kehrt ins Team des TV Gladbeck zurück

Julia Frohleiks steht dem TV Gladbeck im Spiel beim TV Werne wieder zur Verfügung. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Was insofern bemerkenswert ist, weil die Gladbeckerinnen zuletzt auf ihre erfahrene Zuspielerin Julia Frohleiks verzichten und auf die junge Ellen Plonowski setzen mussten. Die machte ihre Sache richtig gut - und steht dieses Mal aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Glücklicherweise kann Waldemar Zaleski aber wieder mit Frohleiks planen: „Julia übernimmt, sie wird unser Spiel organisieren.“

Der TV Werne feierte am vergangenen Spieltag seinen zweiten Saisonsieg. Mit 3:2 setzte sich das vom ehemaligen TVG-Trainer Thomas Kubiak gecoachte Team beim VfL Telstar Bochum durch und holte somit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Im Hinspiel hat Waldemar Zaleski einen starken TV Werne gesehen

Dass der TVW derartige Schwierigkeiten bekommen könnte, hätte Waldemar Zaleski nach dem Hinspiel übrigens nicht erwartet. „Gegen uns hat der TV Werne in Abwehr und Angriff eine sehr starke Leistung geboten“, so Zaleski, der den Gegner zudem als „sehr erfahrene und eingespielte Mannschaft“ bezeichnet.

Doch das ist für den Trainer des TV Gladbeck - siehe oben - Schnee von gestern.

Ausgetragen wird das Spiel am Sonntag, 2. Februar, um 14 Uhr in der Lindert-Halle an der Kardinal-von-Galen-Straße 1 in Werne.