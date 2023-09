TV Gladbeck: Test gegen Zweitligist soll Potenzial ausloten

Gladbeck. Einen äußerst attraktiven Testspielgegner hat der TV Gladbeck noch vor dem Regionalliga-Start. Die Form bisher stimmt.

Wenige Tage vor dem Start in die Regionalliga-Saison beim SC Hennen am 17. September werden die Volleyballerinnen des TV Gladbeck noch einmal ihre Form gegen eine Mannschaft aus der 2. Bundesliga Pro überprüfen. Die neuesten Erkenntnisse von einem Turnier in Holland stimmen Coach Waldemar Zaleski zuversichtlich.

Zaleskis sagt, er sei ein großer Fan der Vorbereitungsturniere in den Niederlanden. „Da steht der Sport an sich im Vordergrund“, sagt er. „Die Ergebnisse sind nicht so wichtig, sondern es geht darum, Erkenntnisse zu sammeln: ob eine Mannschaft funktioniert, oder auch, woran man noch arbeiten muss.“

Test gegen Allbau Essen ist nicht ohne Risiko

Und funktioniert hat bei den Gladbeckerinnen beim Turnier in Hengelo schon ziemlich viel. Bei den auf zwei Sätze gespielten Partien trennte sich der TV Gladbeck von der Vereniging Morgana DVO (Hengelo) sowie von der Voleyballvereniging Boemerang Eibergen jeweils mit 1:1 und schlug AVIOR Deventer mit 2:0, gewann also von insgesamt sechs Sätzen vier.

„Damit haben die Spielerinnen von der Vorwoche bestätigt“, sagt Waldemar Zaleski freudig. Da hatten die Gladbeckerinnen ihren Trainer bei einem Turnier in Borculo überzeugt. Für ihn ist klar: „Wir sind auf einem guten Weg, das kann keine zufällige Wiederholung gewesen sein.“

Wie schon in der Vorwoche war auch diesmal die Mitte des TVG-Spiels besonders stark. „Die Mitte ist in der Tat sehr gut. Vor allem Maren Vierhaus hat sehr stark gespielt“, erzählt Zaleski. „Sie hat sehr viele Punkte gemacht.“

Vor dem Ligastart, so hatte der Trainer angekündigt, wolle er seine Mädels auch noch einmal in einem Spiel gegen eine deutlich höher angesiedelten Gegner sehen. Mittlerweile ist klar, wer das ist: Am Dienstag, 12. September, gastieren die Gladbecker Volleyballerinnen ab 18 Uhr bei den Allbau Volleys Essen, die 2023/24 in der neu geschaffenen 2. Volleyball Bundesliga Pro um Punkte kämpfen wird.

„Wir wollen mal sehen, wie die Mannschaft sich verhält, wenn der Druck aus der 2. Bundesliga kommt“, sagt Waldemar Zaleski zum Grund für ein solches Testspiel. „Wenn das Team gegen gleichwertige Gegner spielt, zeigt es seine Leistung. Aber in Spielen gegen stärkere Gegner zeigt sich, in welche Richtung wir mit der Truppe gehen können. Das ist auch für die Planung des Vereins wichtig.“

Zaleski räumt ein, dass solch ein Test auch „ein bisschen Wagnis“ beinhalte. Schließlich bewege sich Essen ein paar Etagen höher. „Aber die Leistungen, die die Mädels seit einem Jahr bringen, sind stark. Wir wollen sehen, was wir noch an Potenzial haben.“

Kurz nach diesem Härtetest in Essen wird es dann für Waldemar Zaleski und die Spielerinnen des TV Gladbeck wieder um Meisterschaftspunkte gehen. Nach dem Auftakt bei Aufsteiger SC Hennen (17. September) kommt zum ersten Heimspiel am 23. September der Düsseldorfer SC nach Gladbeck.

