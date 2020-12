Diese Mannschaft ist die nähere Zukunft des TV Gladbeck Volleyball . Die Rede ist von dem jungen Team Mannschaft, das Britta und Carsten Knoth seit mittlerweile fünf Jahren trainieren und die aktuell als zweite Damen in der Verbandsliga aktiv ist, als U20 in der Ober- und als U18 sogar in der NRW-Liga . Auch diese Nachwuchsmannschaft der Blau-Weißen ist von der Corona-Pandemie ausgebremst worden. „Wir machen Online-Training “, betont Carsten Knoth.

Team und Trainer des TV Gladbeck II absolvieren drei Online-Einheiten wöchentlich

Trainer Carsten Knoth arbeitet mit den Spielerinnen, die den TV Gladbeck II bilden, seit mittlerweile fünf Jahren zusammen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Den Aufwand, den die Talente und ihre Coaches betreiben, ist nach wie vor groß. Dreimal in der Woche treffen sie sich zum Training. „Es sind eigentlich immer alle anwesend“, sagt Britta Knoth. Klar sei, dass diese virtuellen Einheiten das Training in der Halle nicht ersetzen können. „Ich denke da in erster Linie an die fehlenden Sozialkontakte“, so Carsten Knoth.

Kondition und auch ein wenig Taktik stehen auf dem Programm, das Spiel mit dem Ball kommt dagegen in diesen Tagen zu kurz. Carsten Knoth: „Die Mädels haben zwar alle einen Ball zu Hause, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit den drei Einheiten, die wir normalerweise in der Halle hätten.“ Nach der neuerlichen Zwangspause dürfte somit einige Arbeit auf die Knoths und deren Mädchen warten.

TV Gladbeck II belegt in der Frauen-Verbandsliga den zweiten Tabellenplatz

Die Mannschaft und das Trainer-Ehepaar hätten übrigens gerne weitergespielt. Er sei enttäuscht gewesen, als die Saison wieder ausgesetzt worden ist, gibt der Coach zu. Er habe sich beim Verband erkundigt, es sei kein Coronafall bekannt, der mit einem Volleyballspiel in Verbindung gebracht werden könne. „Aber wir haben“, betont Carsten Knoth, „großes Verständnis für die Entscheidung, weil wir ja immer sagen, dass Gesundheit und Schule vorgehen.“

Weitergespielt hätte der TVG-Nachwuchs auch wohl deshalb gerne, weil es sportlich gut lief in der Saison 2020/2021. Zur Erinnerung: Die Knoth-Schützlinge belegen als zweite Damenmannschaft in der Verbandsliga 2 punktgleich mit Spitzenreiter TV Jahn Königshardt den zweiten Platz, als U20 in der Oberliga Rang eins und als U18 in der NRW-Liga, die ja die höchst mögliche Spielklasse dieser Altersstufe ist, den fünften Platz.

Talente des TV Gladbeck wollen sich ihre Erfolge erarbeiten

Wann und wie die Saison fortgesetzt wird, kann derzeit noch niemand sagen. „Wir hoffen, dass sie nicht wieder abgebrochen wird“, betont Carsten Knoth. Seine Mannschaft wolle sich Erfolge - etwa den möglichen Wiederaufstieg in die Frauen-Oberliga oder die Teilnahme an Westdeutschen Meisterschaften - erarbeiten und nichts geschenkt bekommen.

Der Trainer des TVG berichtet von Anfragen des Westdeutschen Volleyball-Verbandes an die Vereine und Überlegungen, die Runde zeitlich zu verlängern. Carsten Knoth: „Normalerweise ist ja Ostern bei uns Schluss. Wir wären auf jeden Fall dabei.“

Spiellevel beim TV Gladbeck II ist vor dem zweiten Lockdown gut gewesen

Wie lange werden die Talente des TVG denn nach der langen Pause wohl brauchen, bis sie wieder das Spiellevel erreicht haben, das sie zu Saisonbeginn hatten? Diese Frage lässt sich laut Britta Knoth nur schwer beantworten. Sie sagt: „ Wir haben diese Mannschaft jetzt seit fünf Jahren . Früher war es so, dass sie nach den Sommerferien immer schlecht war. Nach dem ersten Lockdown aber war das Niveau ordentlich.“

