Die weibliche U18 des TV Gladbeck nimmt Ende April an den Deutschen Volleyball-Meisterschaften teil.

Volleyball TV Gladbeck: So macht die Talentschmiede ihrem Namen Ehre

Gladbeck. Die Volleyballjugend des TV Gladbeck zählt zur nationalen Spitze. Auch in diesem Jahr. Das hat nicht nur die U18 bei der Westdeutschen gezeigt.

Die Volleyballabteilung des TV Gladbeck hat sich in der jüngeren Vergangenheit bundesweit einen Namen als Talentschmiede gemacht. Nachwuchsspielerinnen der Blau-Weißen erhielten regelmäßig Einladungen zu U-Nationalmannschaften und die U16 des Turnvereins gewann im Mai 2022 die Deutsche Meisterschaft. Und auch in diesem Jahr ist mit der TVG-Jugend offenbar wieder zu rechnen.

Aber der Reihe nach: In Paula Schröer und Emma Neukirchen wurden jetzt einmal mehr zwei Gladbecker Nachwuchsspielerinnen für die Elite des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nominiert. „Sie nehmen“, sagte Ioan „Nico“ Vasi, Trainer der Gladbecker U18 und U20, „in den Osterferien an einem Lehrgang der Jugendnationalmannschaft teil.“

Insbesondere Emma Neukirchen, die in der vergangenen Saison bereits Stammspielerin in der Regionalliga-Frauenmannschaft des TVG war, ist in der „Natio“ längst eine feste Größe. Im vergangenen Jahr gewann sie als Mitglied der U17 des DVV bei der Europameisterschaft in Tschechien die Bronzemedaille.

U18 des TV Gladbeck überzeugt bei der Westdeutschen Meisterschaft

Beim Turnverein kommt Emma Neukirchen auch noch in der U18-Auswahl zum Zuge. Dieses Team löste jetzt bei der Westdeutschen Meisterschaft in Bocholt die Fahrkarte für die nationalen Titelkämpfe, die am 29. und 30. April von den proWIN Volleys TV Holz im saarländischen Heusweiler ausgetragen werden.

Bei den „Westdeutschen“ setzte die U18 des TVG ein ganz dickes Ausrufezeichen. Die Mannschaft wurde nämlich ohne jeden Satzverlust Meister. Im Finale bezwang sie den RC Borken-Hoxfeld mit 25:18 und 25:20. „Das ist ja mittlerweile der Klassiker“ sagte Ioan „Nico“ Vasi. Und weiter: „Die Mädchen waren am Ende müde.“ Vasi spendete den Seinen ein Kollektivlob: „Alle haben gut gespielt und zwischendurch ein bisschen gezaubert.“

Bei der Westdeutschen Meisterschaft in Bocholt war die U18 des TV Gladbeck nicht zu stoppen. Foto: TuB Bocholt

Das kann man wohl so sagen. Auf dem Weg ins Endspiel feierten die Blau-Weißen nämlich zum Teil sehr deutliche Siege gegen Gastgeber TuB Bocholt (25:5, 25:7), SFG Olpe (25:8, 25:6), SV Blau-Weiß Dingden (25:17, 25;15) und VoR Paderborn (25:21, 25:13).

An der U18-DM nehmen diverse Bundesliga-Nachwuchsteams teil

Wer so stark auftrumpft, fährt doch sicherlich als Mitfavorit zur DM oder? Davon will Vasi nichts hören. „Wir müssen erst einmal gucken, gegen wen wir spielen“, so der Trainer.

Qualifiziert für die Deutsche U18-Meisterschaft haben sich neben den beiden westdeutschen Mannschaften unter anderem die Nachwuchsteams der Frauen-Erstligisten Volleyball Akademie Stuttgart (Jugendabteilung des MTV Stuttgart, Deutscher Meister 2022), SSC Schwerin, Mittelrheinvolleys (Jugendabteilung des VC Neuwied 77), VC Wiesbaden und Dresdner SC.

Quasi als Vorbereitung auf die „Deutsche“ kann Vasis Mannschaft die U20-Titelkämpfe auf Landesebene nutzen, die am 25. und 26. März in Gevelsberg ausgetragen werden. Weil die U20 des TV Gladbeck mit der U18 quasi identisch ist, dürfte sie es aber schwer haben, schließlich warten durch die Bank Gegner mit deutlich älteren Spielerinnen.

U14 des TV Gladbeck hat sich für die „Westdeutsche“ qualifiziert

In der Gruppenphase treffen die Blau-Weißen auf den SV Blau-Weiß Aasee aus Münster und auf Gastgeber SG Schwelm/Vogelsang.

Apropos Westdeutsche Meisterschaften: Auch die weibliche U14 des TV Gladbeck konnte sich für die Titelkämpfe auf Landesebene qualifizieren und gehört somit auf jeden Fall zu den zwölf besten Teams in Nordrhein-Westfalen. Diese werden am 22. und 23. April in Ostbevern ausgetragen.

Die U14 des TVG sicherte sich in der Quali B in Nümbrecht den ersten Platz. Der Nachwuchs blieb dabei ohne Niederlage - wie auch schon in der Quali B.

