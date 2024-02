TV Gladbeck: So erreicht die U20 die „Westdeutsche“

Weeze Die weibliche U20 des TV Gladbeck gehört erneut zu den besten Teams in NRW. Warum sie an der Quali-B-Runde teilnehmen musste.

Die U20-Volleyballerinnen des TV Gladbeck nehmen am 6. und 7. April an den Westdeutschen Meisterschaften in Minden teil. Die von Waldemar Zaleski trainierten Blau-Weißen setzten sich jetzt in der Quali-B-Runde in Weeze souverän durch.

Der TVG mussten den Umweg über die Quali B nehmen, weil die Mannschaft in der NRW-Liga „nur“ den fünften Platz belegt und sich damit nicht direkt für die Titelkämpfe auf westdeutscher Ebene qualifiziert hat. Allerdings hatten die Blau-Weißen zu Saisonbeginn die Spiele gegen den SV Blau-Weiß Aasee und gegen den SC Union Lüdinghausen abgeschenkt, weil die erste Damen in der Regionalliga Priorität besaß.

Der Kern von Waldemar Zaleskis U20 spielt nämlich regelmäßig oben, namentlich handelt es sich dabei um Hanna Bittner, die die Kapitänin ist, Emma Neukirchen, Dilay Kaya, Emilia Pissarski und Mayomi Olikagu. Diese Spielerinnen und des Weiteren Julia Vasi, Hanna Rohde, Jola Wormland, Hanna Schulteis, Romy Wormland und Lucia Muschellik traten jetzt auch in der Quali-B-Runde in Weeze an.

Waldemar Zaleski ist beim TV Gladbeck Volleyball nicht nur Trainer der ersten Damen, sondern auch der U20. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Trainer Waldemar Zaleski lobt seine Mannschaft

„Ich habe mir“, so Zaleski, „weil für uns Spielerinnen wie Hanna Bittner und Emma Neukirchen dabei waren, keine Sorgen gemacht.“ Die brauchte er sich auch nicht zu machen, die U20 des TV Gladbeck gewann nämlich ihre Spiele gegen die SG Rote Erde Schwelm (25:19, 25:19), VC Essen-Borbeck (25:12, 25:6) und gegen den Gastgeber TSV Weeze (25:10, 25:17) jeweils glatt mit 2:0. Der TVG verwies damit Schwelm, Weeze und Borbeck auf die Plätze zwei bis vier.

„In allen Spielen war Dominanz erkennbar“, stellte Zaleski zufrieden fest, „die Mädels haben alles richtig gemacht. Dabei trainieren sie, weil sie in der ersten und dritten Damen aktiv sind, nur selten zusammen.“ Die Mannschaft, so der erfahrene Coach weiter, habe gezeigt, dass es immer noch zu den besten Teams in NRW gehört. Zaleski: „Wir freuen uns, dass wir die Westdeutschen erreicht haben.“

Bei den Titelkämpfen, die, wie bereits erwähnt, am 6. und 7. April ausgetragen und vom 1. VC Minden ausgerichtet werden, spielen die besten 16 Mannschaften aus dem Bereich des Westdeutschen Volleyball-Verbandes ihren Titelträger aus.

