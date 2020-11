Das Coronajahr 2020 dürfte Marcel Reiff trotz alledem in sehr guter Erinnerung behalten. Das leichtathletische Multitalent des TV Gladbeck überzeugte nämlich nicht nur bei den Deutschen Jugend-Mehrkampfmeisterschaften in Halle an der Saale mit dem Gewinn der Silbermedaille in der Altersklasse M14.

Der Name Marcel Reiff findet sich in der DLV-Jahresbestenliste gleich siebenmal

Die erfolgreichen Mehrkämpfer des TV Gladbeck: Fynn Bietenbeck, Marius Albrecht und Marcel Reiff. Foto: Heiner Preute / TV Gladbeck

Dass das Jahr 2020 für Marcel Reiff ein besonders erfolgreiches war, beweist noch einmal die am gestrigen Donnerstag veröffentlichte offizielle Jahresbestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes der M14 . Der Name Reiff taucht nämlich nicht weniger als siebenmal in den Top-10 auf - zweimal wird der Schützling der Trainer Heiner Preute und Oliver Sell sogar auf Rang eins geführt.

Zum einen war das Toptalent der Blau-Weißen in der Freiluftsaison der Neunkämpfer mit der besten Punktzahl in einem Wettkampf. 5187 Zähler sammelte Marcel Reiff am 31. Juli im Gladbecker Stadion bei einem der kleinen Veranstaltungen, die der TVG im Corona-Sommer auf die Beine gestellt hatte. Nur zwei weitere deutsche Athleten schafften es in 2020 noch über die 5000-Punkte-Marke: zum einen Alvar Adler (ART Düsseldorf), der bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in der M14 mit 5154 Zählern den Titel gewann, zum anderen Henry Lennox Heilmann (SV Halle, 5047 Punkte).

Reiff führt das nationale Ranking der M14 auch im Speerwurf an

Zum anderen führt Reiff die nationale M14-Bestenliste im Speerwurf an. 53,14 Meter stehen für ihn seit den Westfalenmeisterschaften in Hagen am 12. September zu Buche.

Der Name des TVG-Talents taucht des Weiteren noch in den folgenden Ranglisten seines Jahrgangs in den Top-10 auf: 80 Meter Hürden (11,30 Sek., 2. Platz), Stabhochsprung (3,20 m, 7.), Weitsprung (5,98 m, 8.), Kugelstoßen (13,43 m, 7.), Diskuswurf (42,68, 7.).

Preute adelt Reiff, aber auch Albrecht und Bietenbeck als „Könige der Athleten“

Zur Erinnerung: Nach der DM in Halle an der Saale adelte Heiner Preute den Silbermedaillengewinner Marcel Reiff, aber auch dessen Vereinskameraden Marius Albrecht und Fynn Bietenbeck, die im Teamwettbewerb der U16 Bronze gewonnen hatten, als „Könige der Athleten“ . Die Jungs, so Preute damals, hätten bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften als Team ein riesen Ding gemacht. Und wörtlich: „Sie können stolz auf sich sein und dürfen sich zurecht Könige der Athleten nennen.“

