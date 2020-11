Seit Juni trainiert er immer mal wieder auch beim TV Gladbeck im Stadion oder im Kraftraum mit. Das ist zu sehen auf diversen Clips des Para-Leichtathleten Mathias Mester in den sozialen Medien, die ihn in der Vestischen Kampfbahn zeigen und/oder zusammen mit TVG-Sportlerinnen wie etwa Annika Drazek , Kira Lipperheide und Lena Böhmer .

Annika Drazek hat Kontakt zwischen Mathias Mester und dem TV Gladbeck hergestellt

Im Kraftraum des TV Gladbeck: Para-Leichtathlet Mathias Mester. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Jetzt wurde Mester vom Deutschen Behindertensportverband für eben diese Aktivitäten im Netz mit dem Sonderpreis „Besondere Leistung 2020“ ausgezeichnet. Ihm sei es gelungen, heißt es zur Begründung für die Preisverleihung, „in einem für uns alle schwierigen Jahr mehrfach ein Lächeln in die Gesichter zu zaubern“.

Die Gladbecker Weltklasse-Bobanschieberin Annika Drazek stellte im Sommer den Kontakt zwischen Mester und dem TVG in Person von Heiner Preute vor. Seitdem schaute der aus Coesfeld stammende dreimalige Paralympics-Teilnehmer immer wieder bei den Blau-Weißen vorbei, um sich fit zu halten mit dem Ziel, sich für die Spiele 2021 in Tokio zu qualifizieren. Und auch in Gladbeck hat der 34-Jährige für viel Spaß gesorgt.

Mathias Mester rief auf Instagram die Parantänischen Spiele aus

Für seine humorvolle Art und Weise, mit der Corona-Pandemie umzugehen, erhielt er nun den Sonderpreis „Besondere Leistung 2020“. Im April etwa, nach der Absage der Olympischen und Paralympischen Spiele , hatte er auf Instagram die Parantänischen Spiele ausgerufen, bei denen etwa Schwimmen in der Badewanne oder Hochsprung über Klopapierrollen auf dem Programm standen . . .

