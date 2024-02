Pia Meßing vom TV Gladbeck führt weiterhin die deutsche U20-Jahresbestenliste über 60 Meter Hürden an. Sie verbesserte in Leverkusen ihre Zeit auf 8,50 Sekunden.

Leichtathletik TV Gladbeck: Meßing führt weiter die deutsche Bestenliste an

Leverkusen Pia Meßing wies bei einem Meeting in Leverkusen starke Form nach. In ihrem Sog erfüllte eine Athletin des TV Gladbeck die Norm für die U20-DM.

Beim LVN-/Bayer-Meeting, der Ersatzveranstaltung für die nordrhein-westfälischen Hallenmeisterschaften, überzeugten die Leichtathleten des TV Gladbeck mit diversen Bestleistungen. Außerdem knackte eine Blau-Weiße in Leverkusen die Norm für die anstehenden Deutschen U20-Hallenmeisterschaften in Dortmund. „Wir waren gut unterwegs“, zeigte sich Heiner Preute, Abteilungsleiter und Trainer, zufrieden mit den Leistungen der TVG-Aktiven.

Gleich zum Auftakt der Veranstaltung gab es Jubel im Lager der Gladbecker. Mehrkampf-Ass Pia Meßing erreichte nämlich über 60 m Hürden in 8,50 Sek. das Ziel. Zum Vergleich: In der Vorwoche hatte die Siebenkampf-Vizeeuropameisterin der U20 bei den Westfälischen Meisterschaften 8,56 Sek. benötigt. 8,56 Sek., das bedeutete Platz eins in der deutschen Jahresbestenliste der U20.

Diesen Rang hat die Gladbeckerin nun mit 8.50 Sek. weiter inne. Es folgen auf den Plätzen zwei und drei Helene Hoffmann (Dresdner SC, 8,51 Sek.) und Emma Kaul (USC Mainz, 8,63 Sek.).

Im Sog von Pia Meßing erfüllte ihre Vereinskameradin Lilli Preute, für die die Uhr nach 8,98 Sek. stoppte, deutlich die Norm für die nationalen Titelkämpfe der Jugend. Auch im Weitsprung unterstrich Pia Meßing als Siegerin mit 6,12 m ihre derzeit konstant starke Form. Lilli Preute überzeugte zudem über 200 m als Zweitplatzierte mit persönlicher Bestzeit von 26,31 Sek., damit bewies die Tochter von Heiner Preute ihr wiedererstarktes Leistungsniveau.

DM-Norm geknackt: Lilli Preute vom TV Gladbeck erreichte in Leverkusen über 60 Meter Hürden in 8,98 Sekunden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

TV Gladbeck schickt vier Einzelstarter und zwei Staffeln bei der U20-DM an den Start

Mehrkämpfer Till Morawietz freute sich über seine Hallenbestleistung von 6,87 m im Weitsprung. Des Weiteren war er über 60 m der U20 in 6,99 Sek nicht zu schlagen. Ebenfalls in prächtiger Verfassung zeigte sich Mustaqueem Kiani über 60 m der Männer. Er stellte als Fünfter in 6,91 Sek. eine persönliche Bestzeit auf. Damit fehlte dem 22-Jährigen lediglich eine Hundertstel zur Erfüllung der DM-Norm.

Langhürdler Fynn Bietenbeck zeigte über 60m Hürden in 8,42 Sek. und mit der Einstellung seiner Bestzeit (22,88 Sek) über 200 m, dass die Form Richtung Hallen DM stimmt.

Damit werden die Leichtathleten des TV Gladbeck mit vier Einzelstartern und zwei Staffeln bei der Jugend-DM in Dortmund vertreten sein. Die Titelkämpfe werden am 24. und 25. Februar in der Helmut-Körnig-Halle ausgetragen.

JSG Gladbeck: A-Jugend erkämpft sich ihr Spiel des Jahres

So trotzt der VfL Gladbeck im Topspiel Minden ein 27:27 ab

Alle Zu- und Abgänge: Winterwechsel im Gladbecker Fußball

BV Rentfort verpflichtet Spieler mit Landesliga-Erfahrung

„Westfälische“ So erfolgreich war der TV Gladbeck noch nie

Zeigler sucht Kacktor des Jahres: Schalke-Schiri darf hoffen

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck