Keinen Bonuspunkt holte der TV Gladbeck gegen den Tabellenführer der Handball-Bezirksliga. Die Blau-Weißen mussten sich in der Nordparkhalle gegen die Zweitvertretung des HSC Haltern-Sythen knapp geschlagen geben.

25:27 (11:14) hieß es nach den 60 Minuten, mit denen Tobias Thiel, der Trainer des TVG, nur bedingt zufrieden war. „Es wäre“, sagte er, „mehr drin gewesen. Aber wir haben einmal mehr etliche Chancen nicht genutzt. Und deshalb hat Haltern am Ende auch verdient gewonnen.“

Abwehr des TV Gladbeck funktioniert gut

Tobias Wissing erzielte im Spiel gegen den HSC Haltern-Sythen II drei Treffer für den TV Gladbeck. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Während die offensive Abwehr des TV Gladbeck den Spitzenreiter immer wieder vor Probleme stellte, lief es im Angriff nicht nach Wunsch. Oder vielmehr: beim Abschluss. Thiel: „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison, wir benötigen vor dem gegnerischen Kasten zu viele Chancen, um Tore zu erzielen.“

In der Begegnung mit der Reserve des HSC Haltern-Sythen vergaben die Außen der Blau-Weißen im ersten Abschnitt viele Gelegenheiten. Und nach dem Seitenwechsel traf der TVG auch aus dem Rückraum nicht mehr so sicher wie noch zuvor. „Hinzu kamen wieder zwei, drei verworfene Siebenmeter“, so Thiel. Und weiter: „Vorne ist einfach der Wurm drin.“

Weiter geht’s für den TV Gladbeck am Dienstag, 3. Dezember

Zittern brauchten die Gäste letztlich nicht mehr. Nach 51 Minuten lagen sie mit 22:16 in Führung, nach nach 56 mit 25:20 und nach 59 mit 27:22. Thiel: „Schade, wir hätten gegen Haltern tatsächlich etwas holen können.“

Weiter geht’s für den TV Gladbeck bereits am Dienstag, 3. Dezember, mit dem Nachholspiel gegen die ETG Recklinghausen. Anwurf in der Nordparkhalle ist um 20 Uhr. Die Blau-Weißem stehen nach den Ergebnissen des Wochenendes unter Druck, gegen die Recklinghäuser zu punkten.