Gladbeck. Der TV Gladbeck lässt die Leichtathletik-Hallensaison sausen. Nur eine Athletin der Blau-Weißen wird vielleicht an den Start gehen.

Die Leichtathleten des TV Gladbeck werden - möglicherweise von einer Ausnahme abgesehen - die Hallensaison sausen lassen. "Wir haben im Winter gar keine Ambitionen", so Heiner Preute, Leiter und Trainer der Leichtathletikabteilung im TVG, auf WAZ-Anfrage.

DLV plant im Winter nur zwei Deutsche Meisterschaften

Wegen der Corona-Pandemie plant der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ein äußerst überschaubares Angebot an Titelkämpfen.

Zum einen sollen am 20. und 21. Februar die Deutschen Meisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle ausgetragen werden und zum anderen in knapp 14 Tagen die Mehrkampf-DM in Halle an der Saale - jeweils ohne Zuschauer.

DLV-Präsident Jürgen Kessing sagte zu leichtathletik.de: „In vielen Landesverbänden finden keine Meisterschaften statt. Zudem ist der Trainingsbetrieb vor allem im Nachwuchsbereich nur begrenzt möglich, weshalb auch keine Chancengleichheit besteht. Die ursprünglich in Sindelfingen vorgesehene Jugend-DM wurde vom Württembergischen Leichtathletik-Verband zurückgegeben. Auch was die Hallen-DM mit Winterwurf im Seniorenbereich betrifft, gibt es keinen Veranstalter, der die Titelkämpfe ausrichtet."

Alyssa Tagbo wird vielleicht bei der Mehrkampf-DM starten

An den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften wird in Alyssa Tagbo vielleicht doch eine Blau-Weiße aus Gladbeck teilnehmen. Das Talent, das im vergangenen Sommer nach längerer Verletzungspause sein Comeback gegeben und bei der Jugend-DM in Vaterstetten in der Altersklasse U18 den fünften Platz belegt hat, befindet sich laut Preute aktuell in guter Form.

"Eventuell wird Alyssa in Halle im Fünfkampf starten", so der Medaillenschmied. Einen Auftritt von Neele Schuten, die Ende des vergangenen Jahres aus San Diego/USA, wo sie studiert hatte, zurückgekehrt ist, bei der DM in Dortmund schließt Preute dagegen aus.

Neele Schuten bereitet sich auf die Freiluftsaison vor

Schuten habe infolge der Corona-Lage in Kalifornien zuletzt kaum trainieren können. Die Deutsche Vizemeisterin 2019 über 100 Meter Hürden werde sich vielmehr wie die anderen Kaderathletinnen und Kaderathleten des TV Gladbeck konzentriert auf die Freiluftsaison vorbereiten.

