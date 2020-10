Nach der äußerst knappen 2:3-Niederlage in der Volleyball-Regionalliga gegen den RC Borken-Hoxfeld II lobte TV Gladbecks Trainer Waldemar Zaleski zuletzt vor allem die erfahrene Zuspielerin Julia Frohleiks. Doch am heutigen Samstag wird genau sie beim Auswärtsspiel gegen den VC Eintracht Geldern (18 Uhr) fehlen. Für Zaleski aber kein Grund, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.

So ein Ausfall habe „immer zwei Seiten. Wir haben mit Ellen Plonowski und Lara Bittner zwei talentierte Zuspielerin. Das ist eine gute Chance für beide, sich zu präsentieren und eine Möglichkeit zu sehen, wie weit sie schon sind“, so der Gladbecker Trainer, der neben Frohleiks auch auf Lisa Schelonke verzichten muss.

TV Gladbeck kennt die Gegnerinnen gut

Lara Bittner ist ebenfalls eine gute Alternative beim TV Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Gegnerinnen aus Geldern kennen die Gladbeckerinnen noch von einem Vorbereitungsspiel, welches der TV Gladbeck für sich entschieden hatte. „Das ist aber wenig aussagekräftig, da waren sie nicht voll besetzt. Sie sind sehr stark in der Mitte und haben auch einen guten Außenangriff“, lobt Zaleski die Kontrahentinnen, mit deren Saisonstart - mit acht Punkten aus drei Spielen und Rang zwei- Zaleksi nicht gerechnet hätte.

„Sie haben die vorherige Saison auf dem vierten Rang abgeschlossen. Es ist eine Mannschaft, die seit Jahren in der Regionalliga spielt und daher auch viel Erfahrung hat. Dennoch hat mich ihr Start überrascht“, gibt er zu. Respekt vor Geldern ist also angebracht und bei den Gladbeckerinnen auch vorhanden, Angst jedoch nicht.

Zaleski: „Wir haben zuletzt auch gute Leistungen gezeigt und haben Grund genug, um mit Optimismus nach Geldern zu fahren. Wir werden versuchen, ihnen das Leben schwer zu machen. Es wird entscheidend sein, ob wir unsere Stärke abrufen oder nicht. Wenn wir das zeigen, was wir die vergangenen beiden Spiele zeigen konnten, wird auch Geldern Probleme bekommen.“

Die Vierte Mannschaft des TV Gladbeck will an der Spitze bleiben

Die zweite Mannschaft ist am Samstag indes bereits um 15 Uhr gegen den TB Osterfeld gefragt. In der Verbandsliga kassierten die Gladbeckerinnen in der Vorwoche gegen den VC Eintracht Geldern II mit 1:3 die erste Niederlage, sodass es einiges wiedergutzumachen gilt. Die heimstarken Osterfelderinnen haben aus drei Partien bisher einmal drei Punkte geholt. Zwei Mal gingen sie leer aus. Die Favoritenrolle liegt daher durchaus beim TV.

Die dritte Mannschaft und die vierte Mannschaft haben in der Bezirksliga Heimspiele. Zunächst spielt die Viertvertretung, die aktuell Tabellenführer ist, gegen den TuS Herten III (14 Uhr), dann folgt die dritte Mannschaft gegen den ATV Haltern II (15.15 Uhr) in der Artur-Schirrmacher-Halle. Während die dritten Mannschaft nach zwei Siegen und einer Niederlage also ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, ist die vierte im Derby gegen Herten in der Favoritenrolle - trotz des jungen Alters.

Die fünfte Mannschaft empfängt am Samstag um 14 Uhr den TuS Herten IV zum Heimspiel. Da Herten bisher punktlos ist, rechnet sich Gladbeck und Trainer Björn Rokosch gute Chancen aus.

Im Jugendbereich gibt es zahlreiche Derbys

Im Jugendbereich bekommt es die Weibliche U20-1 in der Oberliga ebenfalls mit den Hertenerinnen zu tun (Sonntag, 11 Uhr, Stadthalle Werth in Isselburg), die weibliche U20 2 spielt in der Oberliga gegen den ATV Haltern. Beide Teams sind bisher punktlos, das wird sich also ändern. Die weiblich U16 erwartet in der NRW-Liga ein Doppelspieltag in Olpe. Zunächst gegen den VC SFG Olpe, dann gegen den PTSV Aachen. Das Gladbecker Team will die weiße Weste wahren und die Tabellenführung gegen die beiden bisher punktlosen Mannschaften halten. Die weibliche U16 2 reist nach Ostbevern um gegen den TSC Gievenbeck und den BSV Ostbevern anzutreten. Gievenbeck wird dabei zum Gradmesser, hat das Team doch bisher zwei Siege aus zwei Spielen geholt. Die weibliche U13 I trifft im Dortmunder Phoenix-Gymnasium auf die DJK SF Datteln und den TV Hörde und die weibliche U13 2 in der Oberliga auf die Jungen des TV hörde und die Mädchen von GW Waltrop.

Mehr Nachrichten aus dem Gladbecker Sport gibt es hier.