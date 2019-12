TV Gladbeck II trotzt den Solingen Volleys einen Punkt ab

Vor dem Spiel hätte sich Carsten Knoth über einen Punkt gegen die Solingen Volleys gefreut. Nach dem Ende der Partie in der Frauen-Verbandsliga, die mit 2:3 verloren ging, tat der Trainer des TV Gladbeck II das immer noch. Er sagte aber auch: „Wir hätten durchaus gewinnen können.“

Zunächst einmal gab es ein Wiedersehen mit Enno Schulz und David Brechler. Die waren einst beim TVG als Trainer tätig und sind seit dieser Saison für die Solingen Volleys verantwortlich. Geholt hat sie der Sportliche Leiter des Klubs, Janusch Waldera - auch er verfügt über eine blau-weiße Vergangenheit. Carsten Knoth: „Enno und David haben sich gefreut, mal wieder in Gladbeck gewesen zu sein.“

TV Gladbeck II startet furios in das Spiel gegen die Solingen Volleys

Ein Bild aus Gladbecker Zweitliga-Zeiten: Enno Schulz, der u. a. Co-Trainer der ersten Damen war, im Gespräch mit Jil Döhnert. Inzwischen ist Schulz Coach der Solingen Volleys. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die um den Klassenerhalt kämpfenden Gastgeberinnen starteten furios in die Partie. „So gut wie im ersten Satz haben unsere Mädels in dieser Saison noch nicht gespielt“, lobte Britta Knoth, die gemeinsam mit ihrem Gatten das Team trainiert. Durchgang eins ging folgerichtig mit 25:15 an den TVG.

Noch ist die blutjunge Mannschaft der Knoths jedoch nicht in der Lage, konstant auf hohem Verbandsliga-Niveau zu spielen. „In den Sätzen zwei und drei hat sich jede mal eine kurze Auszeit genommen“, so Carsten Knoth. Im vierten Durchgang lief es wieder deutlich besser - Gladbeck zwang den Favoriten in den Tiebreak. Der verlief zunächst ausgeglichen, am Ende setzten sich die Solingen Volleys mit 15:9 durch.