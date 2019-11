TV Gladbeck II - Nachtigal: „Eigentlich geht das gar nicht“

An dieses Handballspiel werden sich die Handballer des TV Gladbeck II garantiert noch lange erinnern. Der Kommentar von TVG-Trainer Kolja Nachtigal fiel nach den irren 60 Minuten bei der Drittvertretung der ETG Recklinghausen entsprechend aus: „Eigentlich geht das gar nicht.“

Was war geschehen? 1:58 Minuten waren in der Walter-Lohmar-Sporthalle in Recklinghausen noch zu spielen, und die Gastgeber, die in der 3. Kreisklasse zu Hause sind, hatten gerade das 25:22 erzielt. Die Entscheidung? Von wegen? In der verbleibenden Zeit glückten den Blau-Weißen - unglaublich, aber wahr - noch vier Treffer. Endstand: 26:25 für den TV Gladbeck II.

Finn Weitkamp erzielt den Siegtreffer für den TV Gladbeck II

In der letzen Sekunde erzielte Finn Weitkamp für den TV Gladbeck II in Recklinghausen den Siegtreffer. Foto: Oliver Schinkewitz

Nachtigal schüttelte den Kopf. „Eigentlich geht das gar nicht.“ Es ging aber doch. Die Recklinghäuser warfen die Bälle plötzlich weg, der TVG traf und traf. Mit der Schlusssirene setzte Finn Weitkamp schließlich den Ball zum 26:25 ins Netz der ETG. Kommentar Nachtigal: „Die glücklichere, nicht die bessere Mannschaft hat gewonnen.“

Der TV Gladbeck II, der immerhin in der 1. Kreisklasse um Punkte kämpft, kam in Recklinghausen von Anfang überhaupt nicht ins Spiel. „Der Gegner“, lobte der Trainer der Blau-Weißen, „hat es uns richtig schwer gemacht. Außerdem haben wir in der Abwehr keine Zuordnung gefunden.“ Konsequenz: Nach 17 Minuten führte die ETG mit 9:4, zur Halbzeit stand es 13:7.

Kolja Nachtigal wünscht sich nun einen coolen Gegner

Und so ging es weiter. „Das lag auch ein bisschen an der Einstellung“, so Nachtigal. Immerhin: Dessen Mannschaft gab sich nicht auf und kämpfte sich in der letzten Viertelstunde in die Partie zurück. Dieses Engagement wurde letztlich belohnt.

Damit steht die Zweite der Blau-Weißen in der dritten Pokalrunde. In ihr könnte das Team auf die eigene Erste treffen - einen Sieg des TVG I beim VfL Hüls am 26. November vorausgesetzt. Wäre das der Wunschgegner? „Nee“, antwortete Nachtigal prompt. Und fuhr fort: „Ich wünsche mir irgendetwas Cooles, den VfL Gladbeck II etwa.“

VfL Gladbeck II empfängt die PSV Recklinghausen

Grundsätzlich sei der Kreispokal-Wettbewerb für seine Mannschaft aber „ein Zubrot“. Nachtigal: „Für uns geht’s in diesen Spielen darum, im Fluss zu bleiben.“

Landesligist VfL Gladbeck II trägt sein Zweitrundenspiel am Samstag, 23. November, um 18 Uhr gegen Verbandsligist PSV Recklinghausen aus, die Bezirksligamannschaft des TVG stellt sich wie bereits erwähnt am Dienstag, 26. November, um 20 Uhr beim VfL Hüls vor.