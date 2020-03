„Klaus, die hat so viel Spaß bei euch, gib mir die Anmeldung.“ Diesen Satz bekam Klaus Steinbrich von Müttern oder Vätern oft zu hören. Denn der bei den Kindern als Kapitän Klaus bekannte Trainer des TV Gladbeck bewegt mit seinem Projekt Handballpiraten viele Grundschüler aus Gladbeck.

Der TVG rief vor drei Jahren die Handballpiraten ins Leben. Bei diesem Projekt besucht Steinbrich Sport-Arbeitsgemeinschaften in den Ganztagsschulen und bespaßt die Kleinen mit Ballspielen. Alles fing an der Wilhelms- und Josefschule an, längst sind auch andere Schulen mit im Boot. „Alleine kriege ich das schon nicht mehr gestemmt. Bei den AGs bekommen ich oft Unterstützung von Studenten“, sagt Steinbrich.

Der erste Piratenjahrgang spielt jetzt in der C-Jugend

Klaus Steinbrich ist der Chef der Handballpiraten des TV Gladbeck. Das seit drei Jahren laufende Projekt ist sehr erfolgreich. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Kinder der Regenbogenschule hatten sogar so viel Spaß, dass das Sportprogramm in den regulären Unterricht integriert worden ist. Jede Klasse durfte im Sportunterricht ein wenig in den Handballsport reinschnuppern. „In diesem Alter haben sie einfach Lust, sich zu bewegen“, so der Projektleiter.

Vom Erfolg der Handballpiraten profitiert auch der TV Gladbeck. Nicht weniger als fünf von sieben Kindern, die beim allerersten Handballpiraten-Training dabei waren, stehen inzwischen für die C-Jugend der Blau-Weißen auf der Platte. „Zwei, drei brechen immer weg, das ist ja klar“, sagt Steinbrich.

Torwart der Bezirksliga-Herren des TV Gladbeck trainiert ein Nachwuchsteam

Unterstützung erfährt Klaus Steinbrich von Vereinsmitgliedern. Beispielsweise trainiert der Torhüter der Bezirksliga-Herren, Christian Hirschfelder, eines dieser Jugendteams. „Wir sind so ungefähr fünf Erwachsene, die sich um die Handballpiraten kümmern“, so Steinbrich.

Allerdings benötigen die Blau-Weißen durch den enormen Andrang noch weitere Übungsleiter. Denn alleine in diesem Jahr wechseln 25 Kinder aus der F- in die E-Jugend. Der Boss ist zuversichtlich, weitere Trainer für die Piraten zu finden. „Der ganze Verein packt mit an“, erläutert „Kapitän Klaus“.

Turniere in Haltern und Waltrop fallen aus

Die Piraten und der TVG haben kräftigen Zuwachs zu verzeichnen. Alleine am 22. März hätten bei Turnieren in Haltern und Waltrop insgesamt fünf F-Jugend-Mannschaften an den Start gehen sollen. Diese fallen jedoch wegen der Corona-Krise aus.

„An diesem Tag hätten wir über 40 Kinder in Bewegung gesetzt“, sagt der Kapitän der Piraten.