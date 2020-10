Lange ist es her, dass die Handballer des TV Gladbeck ein Pflichtspiel absolviert haben. Ihre letzte Meisterschaftspartie bestritten die Gladbecker am 7. März. Doch trotz der langen Zwangspause ist die Freude auf die anstehende Spielzeit gedämpft.

„Es ist natürlich eine tolle Sache, dass wir wieder spielen können. Aber am liebsten würden wir aufgrund der Corona-Dynamik nicht antreten“, sagt der TV-Trainer Tobias Thiel. Der Coach plädierte sogar für eine komplette Absage der Spielzeit.

Da aus seiner Sicht das Risiko zu hoch sei, über den Sport die Virenverbreitung zu beschleunigen. Trotz seiner Ängste wird Thiel mit seinem Team am Sonntagabend (4. Oktober), um 17 Uhr, bei ETG Recklinghausen gastieren.

TV Gladbeck will unbedingt seine Auswärtsschwäche abstellen

Auswärtsspiele waren in der vergangenen Spielzeit die große Schwäche der Blau-Weißen. Nicht ein einziges konnten sie siegreich gestalten. Dass soll sich in dieser Saison gleich am ersten Spieltag ändern: „Wir wollen unseren Spirit mitnehmen und mit einem positiven Ergebnis in die Saison starten“, so Thiel.

Seit dem Amtsantritt des Übungsleiters im vergangenen Jahr hat sich beim TV einiges verändert. Der Coach setzt bislang erfolgreich auf den eigenen Nachwuchs. Diesen Weg werden die Gladbecker weiter verfolgen.

Denn nachdem vor der letzten Saison ein großer Umbruch stattgefunden hat, konnte der TV in diesem Jahr das Team zusammenhalten. Während kein Spieler den Verein verlassen hat, kriegt die erste Mannschaft Verstärkung aus der Zweiten: Martin Beyer und Dominik Samek gehören nun fest zum Bezirksligateam.

Die Abstiegsplätze sollen für den TV in diesem Jahr kein Thema sein

„Im Gegenzug dafür werden wir in diesem Jahr auf die A-Jugendlichen verzichten. Die Jungs sollen sich in ihrer Altersklasse weiterentwickeln“, erklärt der Coach. Mit insgesamt 16 Spielern sieht er sein Team für die Saison gut gerüstet. Die meisten der jungen Akteure sollen nun den nächsten Schritt gehen, sich weiterentwickeln.

Aus diesem Grund ist die Platzierung für Tobias Thiel auch fast zweitrangig. Lediglich die vier Abstiegsplätze sollen vermieden werden. Dieses Ziel ist mit Blick auf die kleine Ligagröße von nur elf Mannschaften kein Leichtes.

Trainer Thiel erwartet einen ganz engen Abstiegskampf

„Wir wollen so schnell es geht, nichts mit den unteren Plätzen zu tun haben. Aber ich befürchte, dass fast jede Mannschaft am drittletzten Spieltag noch absteigen kann. Es wird eine kuriose Saison“, sagt Tobias Thiel. Obwohl er mit einer ausgeglichenen Liga rechnet, haben seine Jungs direkt am ersten Spieltag mit dem ETG Recklinghausen ein schweres Spiel vor der Brust.

Thiel hat sich die Gastgeber in der Vorbereitung oft angeschaut und festgestellt, dass sie einen enormen Schritt nach vorne gemacht haben.

Vor allem auf den Neuzugang aus der Oberliga, Nick Andersen, müssen die Blau-Weißen achten. „Er ist der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Wenn wir es schaffen, ihn aus dem Spiel zu nehmen, könnte es klappen“, so der TV-Coach.

„Ich kann jeden verstehen, der wegen der Corona-Dynamik nicht spielen wilL“

Im Eröffnungsspiel muss der Coach auf Danny Pattner (beruflich verhindert) und Sascha Klein (Masterarbeit) verzichten.

Dazu könnten noch weitere Spieler aufgrund der Angst vor Covid-19 nicht im Kader stehen: „Ich werde die Spieler fragen, ob sie spielen wollen. Ich kann jeden verstehen, der wegen der jetzigen Corona-Dynamik nicht spielen möchte“, erläutert Thiele seine Position.

Alle Artikel und Bilder zum Sport in Gladbeck finden Sie hier