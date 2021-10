TV Gladbeck gewinnt die Generalprobe der etwas anderen Art

Gladbeck. Die Volleyballerinnen des TV Gladbeck haben sich gegen den VC Allbau essen durchgesetzt. Trainer Waldemar Zaleski war trotz Problemen zufrieden

Mit 3:1 gewannen die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Gladbeck ihre Generalprobe gegen den VC Allbau Essen. „Es war ziemlich überzeugend, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt. Eine objektive Bewertung ist aber schwer“, sagt Trainer Waldemar Zaleski.

Denn die Essenerinnen sind nur mit neun Spielerinnen angereist, eine weitere verletzte sich im dritten Satz. Und beim TV fiel kurzfristig Mittel-Angreiferin Vierhaus aus, wodurch die Spielregeln etwas modifiziert wurden, die Teams nur mit einer Mittelblockerin – beim TVG war es Maren Mäß – agierten und die Libera die Aufschläge übernahm.

TV Gladbecks Lisa-Marie Haas bekommt ein Sonderlob

„Dennoch war erkennbar, dass wir schon sehr viel Ordnung im Spiel haben, sowohl in der Abwehr als auch im Block. Da sind wir auf einem guten Weg“, so Zaleski, der ein Sonderlob an Außenangreiferin Lisa-Marie Haas verteilte. Aber auch der Aufbau gefiel ihm.

Als Zuspielerinnen kamen Ellen Plonowski, Lara Bittner und Julia Frohleiks zum Einsatz. Zaleski: „Ich habe in vielen Phasen einen guten Aufbau gesehen. Julia hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, auf diesem Niveau ein starkes Spiel zu liefern. Ellen und Lara sind auf einem guten Weg dahin, wo Julia ist.“

