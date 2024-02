TV Gladbeck: Für Schuten geht es nicht nur um Weltcup-Punkte

So jubelten im vergangenen Jahr Laura Nolte (li.) und die Gladbeckerin Neele Schuten in Altenberg über den Gewinn des EM-Titels.

Sigulda Die Bob-Elite macht in Sigulda/Lettland Station. Warum es im dortigen Eiskanal zunächst einmal darum geht, heil unten anzukommen.

Die Bob-Elite macht am ersten Februar-Wochenende im lettischen Sigulda Station. Dieses Mal geht es nicht nur um Weltcup-Punkte, sondern auch um den Europameisterschaftstitel, der ja stets anlässlich eines Weltcuprennens vergeben wird. Laura Nolte (BSC Winterberg) und Neele Schuten (TV Gladbeck) treten als Titelverteidigerinnen an.

Ein erstes Zweierbob-Rennen der Frauen fand in Sigulda bereits statt. Am Freitag (2. Februar) gab es einen deutschen Dreifacherfolg. Neele Schuten kam dieses Mal nicht zum Einsatz, Laura Nolte, die hinter dem Team Kim Kalicki/Leonie Fiebig (Bahnrekord) den zweiten Platz belegte, ging nämlich mit Claudia Schüssler an den Start. Am Sonntag (4. Februar) wird aber wieder die Gladbeckerin den Bob der Olympiasiegerin auf Touren bringen.

Die Bahn in Sigulda gehört zu anspruchsvollsten im Weltcupzirkus. Dazu Laura Nolte: „In Sigulda gilt es, heil unten anzukommen.“ Rene Spies äußerte sich ganz ähnlich. „Es geht nicht darum“, so der Bundestrainer, „schön zu fahren oder einen Rhythmus zu finden, sondern sicher unten anzukommen.“

Laura Nolte (re.) und Neele Schuten standen am 22. Januar 2023 in Altenberg auf dem Podium. Nun treten sie in Sigulda als Titelverteidigerinnen an. Foto: Robert Michael / dpa

Im vergangenen Jahr haben Nolte/Schuten den EM-Titel gewonnen

Spies weiter: „Sigulda ist eine Bahn mit ganz engen Kurven und Radien - relativ unrhythmisch zu fahren. Gerade im oberen Bahnteil muss man schon sehr stark lenken, und dann in der Passage 13/14 darf man keine Kompromisse eingehen. Man darf nicht versuchen, eine schöne Linie zu fahren, sondern muss die Bahn kontrollieren.“

Im vergangenen Jahr gewannen Nolte und Schuten den EM-Titel im sächsischen Altenberg. Seinerzeit reichte dem Team der zweite Platz, weil das Weltcuprennen seinerzeit die US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries/Kaysha Love gewannen.

