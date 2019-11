TV Gladbeck freut sich über das Daumendrücken des VfL

Natürlich hat Tobias Thiel in der WAZ die Berichterstattung über das Kreispokalspiel des VfL II gegen die PSV Recklinghausen verfolgt. „Wir freuen uns, dass der VfL uns die Daumen drückt“, sagt daher der Trainer des Handball-Bezirksligisten TV Gladbeck und lacht. Er äußert vor der Zweitrundenpartie seines Teams beim VfL Hüls einen Wunsch.

Ein Derby gegen die Zweite der Rot-Weißen im Kreispokal - dagegen hätte Thiel selbstredend auch nichts einzuwenden: „Mir wäre es allerdings im Endspiel am liebsten.“ Realistisch sei das aber nicht, sagt der Trainer des TV Gladbeck mit Blick auf die bärenstarke Konkurrenz. Zur Erinnerung: Der FC Schalke 04 ist mit seiner Oberliga- und der TuS Bommern mit seiner Verbandsligamannschaft dabei.

TV Gladbeck tritt nicht Bestbesetzung in Hüls an

Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, wird den einen oder anderen Spieler aus der Ersten schonen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Das ist aber sowieso alles Zukunftsmusik. Erst einmal muss der TVG ja am Dienstag, 26. November, um 20 Uhr beim Kreisligisten VfL Hüls gewinnen, um die dritte Runde des Wettbewerbs zu erreichen. Was schwer genug wird. Das weiß niemand besser als Thiel, der nämlich nicht seine beste Formation aufbieten wird: „Wir haben im Kader einige angeschlagene Spieler, die sollen sich noch erholen. Am nächsten Samstag empfangen wir ja den Spitzenreiter HSC Haltern-Sythen II, den wollen wir nach Möglichkeit ärgern.“

Mit einer Rumpftruppe werden die Blau-Weißen in Hüls aber auch nicht antreten. „Nein, nein“, betont Tobias Thiel, „wir fahren mit einer schlagkräftigen Truppe aus Spielern der Ersten, Zweiten und der A-Jugend nach Marl und möchten natürlich auch gewinnen.“

Benjamin Schrief freut sich auf ein Wiedersehen mit dem VfL Hüls

In gemeinsamen Kreisliga-Zeiten waren die Spiele zwischen dem TVG und Marl oftmals hart umkämpft. Zuletzt gab’s einen Vergleich in der Vorbereitung vor der laufenden Saison. Der ging relativ deutlich an Gladbeck. „Die Hülser waren da aber nicht komplett“, gibt Thiel zu bedenken.

Ein Spieler des TV Gladbeck freut sich auf das Pokalspiel gegen den VfL Hüls ganz besonders. Benjamin Schrief war nämlich früher für die Marler am Ball, ehe er über den HSC Haltern schließlich an der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck landete.