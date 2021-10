TV Gladbeck empfängt VV Humann Essen zur Generalprobe

Gegen den VV Humann Essen tritt der TV Gladbeck an.

Gladbeck. Das Spiel gegen den Regionalligisten Humann Essen soll dem TV Gladbeck auch Erkenntnisse bringen, ob die Organisation funktioniert.

Der TV Gladbeck testet am Sonntag, 16 Uhr, in der Artur-Schirrmacher-Halle (Konrad-Adenauer-Allee 1) gegen den Regionalligisten VV Humann Essen.

„Humann spielt in der anderen Staffel, das wird ein guter Vergleich. Wichtig ist, dass wir endlich anfangen können. Es wird nach elf Monaten das erste Spiel in der eigenen Halle“, so TV-Trainer Waldemar Zaleski, der auf den gesamten Kader zurückgreifen kann und auf einige Zuschauer hofft.

Das Spiel soll unter den Rahmenbedingungen wie in der Liga stattfinden. Zwei Profischiedsrichter sind vor Ort, Zuschauer – unter Einhaltung der 3G-Regelung – herzlich willkommen. Zaleski: „Wir wollen ja testen, ob unsere Organisation funktioniert. Dafür müssen wir zum Beispiel wissen, wie viele Eingänge wir brauchen.“

Mehr Sportnachrichten aus Gladbeck gibt es hier.