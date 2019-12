Gladbeck/Oberhof. Am 4. Januar macht der Bob-Weltcup-Zirkus in Winterberg Station. Mit dabei: Annika Drazek (TV Gladbeck). Die befindet sich in Topform!

TV Gladbeck: Drazek befindet sich vor Heimweltcup in Topform

Sie musste sich ein wenig in Geduld üben. In Kürze, am 4. Januar, um genau zu sein, meldet sich Bobanschieberin Annika Drazek (TV Gladbeck Kufe) im Eiskanal zurück. Die Weltmeisterin befindet sich in Topverfassung.

„Annika“, sagt Trainer Heiner Preute, „hat in Oberhof den Gesundheitstest mit Bravour absolviert.“ Infolge muskulärer Probleme hatte Drazek zum Auftakt der Weltcupsaison auf die beiden Rennen in Lake Placid/USA verzichtet. „Nun ist sie seit zehn bis zwölf Tagen vollkommen beschwerdefrei“, so Preute.

Drazek gewinnt den Anschubtest, Lipperheide belegt Rang drei

Kira Lipperheide (TV Gladbeck Kufe) wurde von Bundestrainer René Spies für die Weltcups in Winterberg und La Plagne/Frankreich nominiert. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Das stellte Annika Drazek in Oberhof eindrucksvoll unter Beweis. Sie gewann nämlich den zweiten zentralen Anschubtest in persönlicher Bestzeit. Auf Rang zwei folgte mit einem Rückstand von gut einer Zehntelsekunde Deborah Levi (BSC Winterberg). Aus Sicht des TV Gladbeck Kufe hocherfreulich: Kira Lipperheide sicherte sich den dritten Platz.

Die Folge? Dazu Heiner Preute: „René Spies (Bundestrainer, d. Red.) hat direkt im Anschluss Annika und Kira für die nächsten beiden Weltcups in Winterberg und La Plagne nominiert. Ich gehe daher davon aus, dass Kira dann auch fährt.“ Drazek wird mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka an den Start gehen.

Weltcup-Läufe der Frauen steigen in Winterberg am 4. Januar

Zunächst einmal steht am ersten Januar-Wochenende der Heimweltcup im Sauerland auf dem Programm. Der Zweierbob-Wettbewerb der Frauen wird am Samstag, 4. Januar, ausgetragen. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, der zweite um 11.30 Uhr.