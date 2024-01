Volleyball Regionalliga TV Gladbeck: Darum hat Zaleski einen Plan C geschmiedet

Gladbeck Volleyball-Regionalligist TV Gladbeck klagt über neue Personalprobleme. Wen es dieses Mal erwischt hat und wer dafür einspringen soll.

Die Mannschaft steckt in der Volleyball-Regionalliga West im Abstiegskampf. Zu allem Überfluss gehen dem TV Gladbeck jetzt auch noch die Mittelblockerinnen aus.

Maren Vierhaus muss schon seit längerer Zeit ersetzt werden. Das hat Mayomi Olikagu getan. Doch seit kurzem klagt das Talent, das eigentlich Außenangreiferin ist, über Schulterprobleme. Erste Prognose: vier Wochen Fehlzeit. Was nun? Waldemar Zaleski, der Trainer des TVG, hat bereits einen Plan C geschmiedet.

Der sieht vor, Emilia Pissarski als Mittelblockerin einzusetzen. Auch die sich daran anschließende Frage, wer für die ehemalige Jugend-Nationalspielerin auf der Diagonalposition zum Zuge kommen wird, hat der Coach bereits beantwortet: Lara Bittner soll es richten.

Ein erster Praxistest in Form eines Freundschaftsspiels gegen den Spitzenreiter der Oberliga-Staffel 2, DJK Sportfreunde Datteln, am Dienstabend (16. Januar) in der Artur-Schirrmacher-Halle verlief nicht zur vollständigen Zufriedenheit Zaleskis. „Einige Dinge“, sagte der erfahrene Trainer, „haben funktioniert, andere nicht. Einige Dinge haben mir gefallen, andere nicht.“

Mayomi Olikagu (Mitte), Mittelblockerin des TV Gladbeck, klagt über Schulterprobleme. Foto: Christoph Wojtyczka / Gladbeck

TV Gladbeck trennt sich 2:2 von der DJK Sportfreunde Datteln

Damit hat er aber gerechnet, wie Zaleski betont: „Es sind schwierige Umstellungen, Spielerinnen müssen schließlich ihre Positionen verlassen.“ Derzeit gebe es schlicht und ergreifend aber keine andere Option.

Alles in allen habe sein Team gegen die DJK Sportfreunde Datteln, der Vergleich endete übrigens 2:2, eine akzeptable Leistung gezeigt. „Man darf“, betonte Zaleski, „aber nicht vergessen, dass wir gegen eine Oberliga-Mannschaft angetreten sind. In Langenfeld erwarten uns ganz andere Spielbedingungen.“

Das stimmt zweifelsohne. Auf dem Programm steht ein für beide Klubs ein ganz wichtiges Spiel im Zeichen des Kampfes um den Klassenerhalt. Das zeigt bereits ein flüchtiger Blick auf die Tabelle: Der TV belegt aktuell mit 17 Punkten den siebten Rang. Langenfeld hat 16 Zähler geholt und ist damit Neunter. Zur Erinnerung: Rang neun ist der erste Abstiegsplatz.

Das Spiel des TV Gladbeck in Langenfeld droht auszufallen

Allerdings ist noch offen, ob der Vergleich in Langenfeld am Sonntag, 21. Januar, überhaupt ausgetragen wird oder nicht. Denn es gibt in der Sporthalle „Hinter den Gärten“ Probleme mit der Heizungsanlage. Sollten diese nicht kurzfristig behoben werden können, müsste das Spiel bei der SG verlegt und zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden.

