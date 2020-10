Gladbeck. Es ist wie verhext. Wenn der TV Gladbeck auswärts antritt, läuft der Motor einfach nicht. Auch das Auftaktspiel in der Bezirksliga ging daneben.

Der Auswärtsfluch des TV Gladbeck geht auch in der neuen Spielzeit weiter. Zum Saisonauftakt verloren die Gladbecker bei ETG Recklinghausen mit 22:36 (8:15) in der Bezirksliga.

„Es war das erwartet schwere Spiel. ETG hat eine tolle Mannschaft und wird sicherlich oben mitspielen“, sagt TVG-Trainer Tobias Thiel. Der Coach sah einen Spielbeginn zum Vergessen. Seine blutjunge Mannschaft startete nervös und lag bereits früh mit 0:3 in Rückstand.

TV Gladbeck dreht die Partie innerhalb von nur fünf Minuten

Erst danach legte der Turnverein den Respekt ab und bot ETG Paroli: In nur fünf Minuten drehten die Gladbecker, mit sechs Toren in Serie, die Partie und lagen zwischenzeitlich sogar mit zwei Treffern in Führung.

„Immer wenn wir mit Tempo gekommen sind, haben wir die Tore gemacht. Allerdings haben wir das Tempo nach der Führung wieder rausgenommen“, so Thiel.

Aus diesem Grund traf seine Mannschaft in der zweiten Viertelstunde der ersten Hälfte nur noch ein einziges Mal und ging mit einem Sieben-Tore-Rückstand in die Pause.

Zu wenige Torchancen, zu statisches Spiel

Der Pausenstand war bereits die Vorentscheidung, weil die Gladbecker sich im zweiten Durchgang nicht steigern konnten. Der TV spielte weiterhin sehr statisch und tat sich schwer, Torchancen zu kreieren. Als die Blau-Weißen nach der Anfangsphase der zweiten Halbzeit spürten, dass sie verlieren würden, gaben sie sich in der Abwehr auf.

Die Folge waren zahlreiche einfache Tore der Gegner und ein heftiges Ergebnis. „Ein Sieg war zwar heute nicht drin, aber das Endergebnis fällt sicherlich zu hoch aus“, erklärt der Gladbecker Coach.

Allerdings hakte er die Niederlage ganz schnell ab und richtete bereits kurz nach dem Abpfiff den Blick auf die kommende Woche. Dort empfangen die Thiel-Jungs den Aufsteiger VfL Hüls. „Wir werden in den Einheiten an unseren Problemen arbeiten, um am Samstag die ersten zwei Punkte einzufahren“, sagt Tobias Thiel.

