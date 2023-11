TV Gladbeck: Ausgerechnet jetzt kommt Eintracht Geldern

Gladbeck. Der TV Gladbeck empfängt in der Volleyball-Regionalliga den VC Eintracht Geldern. Wo bei den Blau-Weißen der Schuh drückt und was ihnen droht.

Der abstiegsgefährdete Volleyball-Regionalligist TV Gladbeck empfängt im vorletzten Heimspiel des Jahres den VC Eintracht Geldern. Ausgerechnet Geldern, könnte man mit Blick auf die prekäre Lage beim TVG sagen.

Denn: Die Gäste aus dem Kreis Kleve sind ohne Wenn und Aber die Überraschungsmannschaft der Saison. TVG-Trainer Waldemar Zaleski bezeichnet das bisherige Abschneiden des VCE gar als „bewundernswert“.

16 Punkte haben die Geldenerinnen schon geholt, damit sind sie der erste Verfolger von Spitzenreiter RSV Borken II, der 21 Zähler auf dem Konto, aber auch schon ein Spiel mehr ausgetragen hat als das Team vom Niederrhein. Das- und das macht die ganze Sache überraschend - war in der vergangenen Saison eigentlich aus der Regionalliga abgestiegen, woraufhin etliche Spielerinnen das Weite suchten.

Für Geldern geht es in Gladbeck um Bonuspunkte

Der Klub blieb dann aber doch in der höchsten Klasse des westdeutschen Verbandes und versucht es mit einer Mischung aus Aktiven der ehemaligen Erst- und Zweitvertretung. Mit großem Erfolg. Gelderns Trainer Ille van Meegen betont vor dem Spiel in Gladbeck, mehr als glücklich mir den 16 Punkten zu sein. Der Grund? „Weil wir unser Halbjahresziel bereits erreicht haben und in den drei verbleibenden Partien bis zur Winterpause weitere wichtige Bonuspunkte holen können.“

Waldemar Zaleski ist der Trainer des Volleyball-Regionalligisten TV Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Den TV Gladbeck plagen erneut Personalsorgen

Dem TV Gladbeck steht dagegen das Wasser mittlerweile bis zum Hals. Je nach Verlauf des Spieltages, an dem unter anderem Schlusslicht SC Hennen den Tabellendrittletzten VTV Freier Grund (beide 7 Punkte) droht den Blau-Weißen (9 Punkte) sogar das Abrutschen auf einen Abstiegsrang.

Einmal mehr plagen die Gladbeckerinnen Personalsorgen. „Im besten Fall können wir zehn Spielerinnen aufbieten“, sagt Zaleski, der unter anderem um die Einsätze von Emilia Pissarski und Josephine Schulz bangt. Und er betont: „Das ist natürlich keine gute Ausgangsposition.“

Ausgetragen wird die Partie des TVG gegen den VC Eintracht Geldern am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr in der Artur-Schirrmacher-Halle an der Konrad-Adenauer-Allee.

